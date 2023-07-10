«الإسكان» تبحث ملف تعويضات بلدية المشاشية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالمولى المهدي ملف التعويضات في المشاشية خلال لقائه مندوب البلدية الواقعة جنوب غرب طرابلس.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد محمد ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات عن المباني المتضررة ناصر ارفيدة، حيث استعرض أعمال لجنة الحصر وتقدير الأضرار بالبلدية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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واتفق الحضور على إعداد كتاب موجه للجنة المركزية للتعويضات من أجل إحالة الكشوفات لمراجعتها وتضمينها ضمن منظومة اللجنة، وتقديم طلب تفويض مالي للبلدية أسوة بباقي المدن المتضررة.