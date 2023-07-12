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شكوى أمام الطرابلسي.. سيارة شرطة تؤمن مدينة جادو (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 01:28 مساء
شكوى أمام الطرابلسي.. سيارة شرطة تؤمن مدينة جادو (فيديو)
حوار بين الطرابلس وأحد أفراد الشرطة في مدينة جادو، 10 يوليو 2023، (الداخلية)
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شكا أحد أفراد الشرطة في جادو من ضعف الإمكانات خلال حديثه مع وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، قائلًا إنه لا توجد سوى سيارة واحدة تابعة لمركز شرطة المدينة التي تبعد نحو 180 كيلومترًا عن العاصمة طرابلس.

وتعجب الطرابلسي قائلًا: «سيارة واحدة في جادو كلها... جادو منطقة كبيرة كيف تأمنها بسيارة واحدة»، حسب مقطع فيديو للمحادثة منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)

ويبدو أن المقطع التُقط خلال مراسم تسليم سيارات مخصصة لمديريات أمن الجبل الغربي يوم الثلاثاء الماضي، إذ سأل الطرابلسي رجل الشرطة عن انطباعه حول الدعم المقدم لتلك المديريات، ليشكره الأخير على جهوده.

وفي الرابع من يوليو الجاري، أعلن الطرابلسي إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي لتقسم إلى ثلاث مديريات هي «مديرية أمن شرق الجبل ومقرها غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، إضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية».

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