الطرابلسي: إعادة تنظيم معبر رأس اجدير خلال الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي إعادة تنظيم معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس خلال الأسبوع الجاري، مضيفا أن رجال الشرطة «الحقيقيين» سيؤمنون المنفذ، ويضبطون أوضاعه.

وقال إنه اتفق مع نظيره التونسي على عقد لقاء مشترك خلال الفترة المقبلة في المنفذ، وذلك في كلمته خلال مراسم تسليم سيارات مخصصة لمديريات أمن الجبل الغربي، وفق مقطع فيديو نشرته مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع «فيس بوك» اليوم الثلاثاء.

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وأوضح الطرابلسي أن الداخلية، بعد ضبط الأوضاع في منفذ رأس اجدير، ستتجه إلى منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر من أجل تجهيزه، استعدادا لافتتاحه مجددا أمام التنقلات بين البلدين.