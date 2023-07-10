«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تجهيز سيارات استعدادا لتسليمها لمديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل الغربي.

واصطفت السيارات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس منذ ليل أمس الأحد وإلى صباح اليوم الإثنين، لحين تسليمها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي

وفي الرابع من يوليو الجاري، أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، بعد تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر على هذا الملف.

وتحدث الطرابلسي عن خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن بالمناطق والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن، حيث قال إن «مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات هي مديرية أمن شرق الجبل ومقرها غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، إضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية».

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وأكد وزير الداخلية المكلف «تجهيز كامل الدعم لهذه المديريات أسوة بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور»، لافتا إلى أن «مسألة الأمن مرتبطة ببعضها ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية».

إلا أن أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي أعلنوا رفضهم القرار «لتهديده النسيج الاجتماعي في الجبل الغربي»، معلنين نيتهم إيقاف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحين إلغائه.

ثم أعلن رئيس حكومة الوطنية الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إرجاء تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، مؤكدا أن «قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقًا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بُعد سياسي».

سيارات شرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)

سيارات شرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)

سيارات شرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)

إحدى سيارات الشرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)

أحد أفراد وزارة الداخلية وإلى الخلف سيارات الشرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (صفحة الوزارة على فيسبوك)