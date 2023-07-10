  • Alwasat News
Atwasat

«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 07:16 صباحا
«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)
سيارات شرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تجهيز سيارات استعدادا لتسليمها لمديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل الغربي.

واصطفت السيارات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس منذ ليل أمس الأحد وإلى صباح اليوم الإثنين، لحين تسليمها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي
وفي الرابع من يوليو الجاري، أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، بعد تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر على هذا الملف.

وتحدث الطرابلسي عن خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن بالمناطق والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن، حيث قال إن «مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات هي مديرية أمن شرق الجبل ومقرها غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، إضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية».

- الطرابلسي يعلن إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي
- الطرابلسي يتابع نتائج خطة تأمين طرابلس وطوقها
- الطرابلسي يطالب مديري أمن طرابلس الكبرى بالتعاون لإنجاح خطة تأمين العاصمة

وأكد وزير الداخلية المكلف «تجهيز كامل الدعم لهذه المديريات أسوة بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور»، لافتا إلى أن «مسألة الأمن مرتبطة ببعضها ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية».

إلا أن أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي أعلنوا رفضهم القرار «لتهديده النسيج الاجتماعي في الجبل الغربي»، معلنين نيتهم إيقاف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحين إلغائه.

ثم أعلن رئيس حكومة الوطنية الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إرجاء تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، مؤكدا أن «قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقًا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بُعد سياسي».

سيارات شرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)
سيارات شرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)
سيارات شرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)
سيارات شرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)
سيارات شرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)
سيارات شرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)
إحدى سيارات الشرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)
إحدى سيارات الشرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (الداخلية)
أحد أفراد وزارة الداخلية وإلى الخلف سيارات الشرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
أحد أفراد وزارة الداخلية وإلى الخلف سيارات الشرطة مقدمة لدعم مديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل، 9 يوليو 2023، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ

شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج
شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب الدوري الليبي

شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب ...
بنغازي تستضيف الدورة الثانية للمهرجان العربي الدولي للمسرح الجامعي 15 يوليو

بنغازي تستضيف الدورة الثانية للمهرجان العربي الدولي للمسرح الجامعي 15 يوليو
الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»

الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»
لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال

لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال
مؤسسة الوسط تصدر بيانًا بشأن منعها من إذاعة مباريات الدوري الليبي

مؤسسة الوسط تصدر بيانًا بشأن منعها من إذاعة مباريات الدوري الليبي
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج

انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي التتويج

انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي ...
كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري

كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري
دخول قانونين مثيرين للجدل أصدرهما صرب البوسنة حيز التنفيذ

دخول قانونين مثيرين للجدل أصدرهما صرب البوسنة حيز التنفيذ
شاهد.. «الاستوديو التحليلي» عبر قناة الوسط «Wtv» للجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد.. «الاستوديو التحليلي» عبر قناة الوسط «Wtv» للجولة الرابعة من «دورينا»
فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية

فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية
أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء

أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء
«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي

«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي
هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا

هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»

مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسائل من السفيرة البريطانية بشأن سيف القذافي ونتائج لجنة «6+6» وإدارة الموارد
رسائل من السفيرة البريطانية بشأن سيف القذافي ونتائج لجنة «6+6» ...
نتائج أولية: فوز قائمة «ملتقى القوافل» في انتخابات بلدية أجدابيا
نتائج أولية: فوز قائمة «ملتقى القوافل» في انتخابات بلدية أجدابيا
فوز قائمة «النخلة» في انتخابات بلدية البيضاء
فوز قائمة «النخلة» في انتخابات بلدية البيضاء
«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)
«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي ...
الغاوي يبحث خطة شركة الأشغال العامة بنغازي لتنفيذ مشروعات «عودة الحياة» بالمدينة
الغاوي يبحث خطة شركة الأشغال العامة بنغازي لتنفيذ مشروعات «عودة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار...
«الإسكان» تبحث ملف تعويضات بلدية المشاشية
«الإسكان» تبحث ملف تعويضات بلدية المشاشية...
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 10 يوليو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 10 يوليو 2023)...
الغاوي يبحث خطة شركة الأشغال العامة بنغازي لتنفيذ مشروعات «عودة الحياة» بالمدينة
الغاوي يبحث خطة شركة الأشغال العامة بنغازي لتنفيذ مشروعات ......
«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)
«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي......
المزيد