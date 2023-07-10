حفتر يقرر إنشاء رئاسة أركان الوحدات الأمنية ويعين نجله خالد آمرًا لها

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر قرارًا بإنشاء «رئاسة أركان الوحدات الأمنية» وتكون تبعيتها للقيادة العامة، وتكليف نجله آمر «اللواء 106 مجحفل» العميد خالد خليفة حفتر آمرًا لها، وفق نص المادتين الأولى والثالثة من قرار حفتر رقم (220) لسنة 2023.

ونص المادة الثانية من القرار المؤرخ يوم 8 يوليو الجاري، على أن يضم «اللواء 106 مجحفل» بإمرة العميد خالد خليفة حفتر، و«لواء خالد بن الوليد» بإمرة الرائد يحيى سعد يحيى البرعصي، إلى رئاسة أركان الوحدات الأمنية، داعيًا في المادة الرابعة هيئة العمليات التابعة للقيادة العامة إلى إعداد الهيكل التنظيمي لها.

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وتأسس اللواء «106 مجحفل» في العام 2015 وكانت نواته كتيبة «خالد بن الوليد المجحفلة» التي كان يقودها خالد خليفة حفتر، ويقع المقر الرئيسي للواء بجوار جامعة بنغازي على طريق طرابلس في مدينة بنغازي، ويعد أحد التشكيلات الرئيسية للقوات التابعة للقيادة العامة إلى جانب كل من «لواء طارق بن زياد المعزز» و«لواء 128 معزز» الذي يقوده العقيد حسن معتوق الزادمة.

كما تأسس «لواء خالد بن الوليد» في أغسطس 2021، بقرار من المشير حفتر، ومقره منطقة طبرق العسكرية، ويضم ثلاث كتائب عسكرية بالمنطقة «الكتيبة 170 مشاة»، و«الكتيبة 301 مدفعية»، و«الكتيبة 401 استطلاع»، وفق المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية.