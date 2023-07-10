  • Alwasat News
Atwasat

حفتر يقرر إنشاء رئاسة أركان الوحدات الأمنية ويعين نجله خالد آمرًا لها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 07:13 مساء
حفتر يقرر إنشاء رئاسة أركان الوحدات الأمنية ويعين نجله خالد آمرًا لها
المشير حفتر وعلى يساره نجله خالد الذي كلفه برئاسة أركان الوحدات الأمنية. (أرشيفية: القيادة العامة)
alwasat radio

أصدر قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر قرارًا بإنشاء «رئاسة أركان الوحدات الأمنية» وتكون تبعيتها للقيادة العامة، وتكليف نجله آمر «اللواء 106 مجحفل» العميد خالد خليفة حفتر آمرًا لها، وفق نص المادتين الأولى والثالثة من قرار حفتر رقم (220) لسنة 2023.

ونص المادة الثانية من القرار المؤرخ يوم 8 يوليو الجاري، على أن يضم «اللواء 106 مجحفل» بإمرة العميد خالد خليفة حفتر، و«لواء خالد بن الوليد» بإمرة الرائد يحيى سعد يحيى البرعصي، إلى رئاسة أركان الوحدات الأمنية، داعيًا في المادة الرابعة هيئة العمليات التابعة للقيادة العامة إلى إعداد الهيكل التنظيمي لها.

- المشير حفتر يفتتح مدرسة الكرامة التعليمية التخصصية باللواء 106 مجحفل
- القيادة العامة تفتتح معسكر لواء خالد بن الوليد بطبرق
- تأسيس «لواء خالد بن الوليد» بمنطقة طبرق العسكرية وتكليف الرائد يحيى البرعصي آمرًا له

وتأسس اللواء «106 مجحفل» في العام 2015 وكانت نواته كتيبة «خالد بن الوليد المجحفلة» التي كان يقودها خالد خليفة حفتر، ويقع المقر الرئيسي للواء بجوار جامعة بنغازي على طريق طرابلس في مدينة بنغازي، ويعد أحد التشكيلات الرئيسية للقوات التابعة للقيادة العامة إلى جانب كل من «لواء طارق بن زياد المعزز» و«لواء 128 معزز» الذي يقوده العقيد حسن معتوق الزادمة.

كما تأسس «لواء خالد بن الوليد» في أغسطس 2021، بقرار من المشير حفتر، ومقره منطقة طبرق العسكرية، ويضم ثلاث كتائب عسكرية بالمنطقة «الكتيبة 170 مشاة»، و«الكتيبة 301 مدفعية»، و«الكتيبة 401 استطلاع»، وفق المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية

في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية
خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل

خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل
احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية

احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا

7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ

شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ
«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)

«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج
شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب الدوري الليبي

شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب ...
«الوسط» تنشرها على حلقات.. ماذا قدمت الموسوعة الليبية الميسرة للبوصيري عبدالله؟

«الوسط» تنشرها على حلقات.. ماذا قدمت الموسوعة الليبية الميسرة للبوصيري عبدالله؟
لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال

لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج

انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي التتويج

انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي ...
كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري

كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
محكمة أجدابيا تصدر أمرا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية
محكمة أجدابيا تصدر أمرا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية
بن قدارة: مستعدون لدعم الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار النفطي في ليبيا
بن قدارة: مستعدون لدعم الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار النفطي...
سجن مؤبد لـ5 متهمين و15 عاما لـ9 آخرين وسنة لـ23 فردا تسببوا في وفاة 11 مهاجرا
سجن مؤبد لـ5 متهمين و15 عاما لـ9 آخرين وسنة لـ23 فردا تسببوا في ...
نورلاند يشيد بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات العمومية في ليبيا
نورلاند يشيد بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات ...
«العمل» تبحث آلية تنفيذ خطة موسعة للتفتيش العمالي بكافة البلديات
«العمل» تبحث آلية تنفيذ خطة موسعة للتفتيش العمالي بكافة البلديات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
مؤسسة النفط: مليار و130 مليون قدم مكعب استهلاك الغاز محليا خلال 24 ساعة
مؤسسة النفط: مليار و130 مليون قدم مكعب استهلاك الغاز محليا ......
حفتر يقرر إنشاء رئاسة أركان الوحدات الأمنية ويعين نجله خالد آمرًا لها
حفتر يقرر إنشاء رئاسة أركان الوحدات الأمنية ويعين نجله خالد ......
حكومة حماد تعلق على حكم وضع الإيرادات النفطية تحت الحراسة القضائية
حكومة حماد تعلق على حكم وضع الإيرادات النفطية تحت الحراسة ......
«العمل» تبحث آلية تنفيذ خطة موسعة للتفتيش العمالي بكافة البلديات
«العمل» تبحث آلية تنفيذ خطة موسعة للتفتيش العمالي بكافة ......
نورلاند يشيد بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات العمومية في ليبيا
نورلاند يشيد بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات ......
المزيد