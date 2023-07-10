«العمل» تبحث آلية تنفيذ خطة موسعة للتفتيش العمالي بكافة البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع حكومي موسع لوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع جهات معنية، اليوم الإثنين، آلية تنفيذ خطة موسعة للتفتيش العمالي بكافة البلديات.

ضم الاجتماع وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام الدكتور علي الهادي الماقوري، ورؤساء أجهزة الحرس البلدي، والمخابرات العامة، والأمن الداخلي، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ورئيس صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن إطار تنفيذ قرار وزير العمل والتأهيل بشأن تشكيل اللجان الفرعية لتنفيذ حملة التفتيش العمالي.

- العابد يؤكد ضرورة استمرار التفتيش العمالي

- الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

وأفاد بيان لوزارة العمل عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع بحث آلية تنفيذ عمل لجان التفتيش العمالي بشكل موسع وشامل بالتعاون بين كافة الجهات لضمان نجاح العمل بالشكل المطلوب.

وأوضح البيان أن كافة الجهات أبدت جاهزيتها للتعاون والعمل بشكل مشترك، لأهمية الحملة في كافة البلديات والمناطق، على أن تعقد اجتماعات دورية لتسهيل عمل اللجان.