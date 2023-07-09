ضبط شخصين متنكرين بملابس نسائية في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الجفارة ضبط شخصين من الجنسية الأفريقية متنكرين بلباس نسائي (خمار) في منطقة رأس اللفع خلال أحد الاستيقافات الأمنية.

واتخذت كل الإجراءات القانونية حيالهما، بعد ضبطهما بواسطة وحدة التحرى في مركز شرطة العزيزية، وأحيلا إلى قسم البحث الجنائي، وفق بيان صادر عن المديرية.

تعليمات أمنية بشأن القبض على المطلوبين في الجفارة

من جهته، شدد مدير أمن الجفارة، عميد عبدالناصر الطيف، على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية مع المطلوبين والمتهمين، خاصة في حالات القبض وجمع الاستدلال، والتعاون مع النيابات العامة، وتنفيذ التعليمات الصادرة عنها.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الموسع الذي عقده مدير أمن الجفارة في مقر قسم البحث الجنائي، لمناقشة الإجراءات الجنائية المتعلقة بجمع الأدلة، واستيفاء التحقيقات، وسرعة إحالتها إلى النيابة العامة.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم رؤساء التحقيق، الإجراءات المتبعة في تنفيذ مهام مأمور الضبط القضائي، والتنبيه بضرورة التقيد بالإجراءات القانونية عند ضبط وإحضار المطلوبين.

