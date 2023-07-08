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جهاز دعم مديريات الأمن: ضبط تشكيل عصابي خطير ارتكب 65 جريمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 10:17 مساء
جهاز دعم مديريات الأمن: ضبط تشكيل عصابي خطير ارتكب 65 جريمة
فردان من التشكيل العصابي بعد ضبطهما، 8 يوليو 2023. (جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق)
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أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم السبت، ضبط تشكيل عصابي خطير امتهن السطو المسلح والقتل والسرقة، على مدى ستة أشهر.

وقال الجهاز في بيان، إن التشكيل اشتهر باستخدام سيارة نوع «سوناتا» رصاصية اللون خلال جرائمه، لافتًا إلى أنه ارتكب خلال الأشهر الستة ما يزيد عن 65 عملية إجرامية في مختلف المناطق. 

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وبعد أربعة أشهر من البحث والتحري تمكن الجهاز بالتعاون مع أحد المواطنين من التعرف على أحد أفراد التشكيل وضبطه، ليجري لاحقًا التعرف على بقية أفراد التشكيل وضبطهم من خلال سلسلة عمليات قبض، وفق البيان الذي لم يشر إلى عدد أفراد التشكيل ولا أماكن نشاطه بالتحديد.

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