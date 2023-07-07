إحالة الملفات المستوفاة لعدد من متضرري تاورغاء إلى وزارة التخطيط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، أنها أحالت عدداً من الملفات التي استوفت الشروط الخاصة بالتعويضات للمتضررين في تاورغاء إلى وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية بشأنها، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى اعضومة المهدي، أمس الخميس، اجتماعاً مع مدير مكتب مشروعات المنطقة الوسطى بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مراجع أحمد ميلاد، وبحضور رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة ناصر ارفيدة.

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وقالت وزارة الإسكان والتعمير إن الاجتماع جرى خلاله استعراض أعمال وتقارير المكاتب الهندسية الاستشارية المكلفة بمنطقة تاورغاء، والاتفاق على إعداد موقف تنفيذي بخصوص ما جرى إنجازه من عمليات الحصر، والتواصل مع المجلس المحلي تاورغاء بشأن استيفاء النواقص والمستندات المطلوبة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2012.

وأعرب وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولي اعضومة المهدي في ختام الاجتماع، عن تقديره للجنة المركزية للتعويضات للمباني المتضررة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على مجهوداتهم المبذولة لمعالجة أوضاع أهالي المنطقة ورفع المعاناة عنهم.