«المركزي»: توزيع 54 مليار دينار على المصارف التجارية منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، توزيع 54 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية توفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية يونيو المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

«المركزي»: إحالة 11.7 مليار دينار لمراقبات الخدمات المالية

وأشار المصرف إلى إحالة مبلغ 11.7 مليار دينار إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، تمثل 42% من إجمالي باب الرواتب، البالغ 27.8 مليار دينار، من إجمالي الإنفاق البالغ 45 مليار دينار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

- «المركزي»: 21.3 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر

- بيانات «المركزي»: 6 مليارات دينار مخصصات الدعم خلال يونيو فقط

- بيانات «المركزي»: لا إيرادات لمبيعات النفط خلال يونيو المنقضي

وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإليكترونية بلغ مليونًا و351 ألفا و710 صكًا، بقيمة إجمالية 35 مليار دينار عبر 632 فرعاً مصرفياً ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.