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«المركزي»: توزيع 54 مليار دينار على المصارف التجارية منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 12:49 صباحا
«المركزي»: توزيع 54 مليار دينار على المصارف التجارية منذ بداية العام
أوراق بنكنوت من العملة الليبية. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، توزيع 54 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية توفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية يونيو المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

«المركزي»: إحالة 11.7 مليار دينار لمراقبات الخدمات المالية
وأشار المصرف إلى إحالة مبلغ 11.7 مليار دينار إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، تمثل 42% من إجمالي باب الرواتب، البالغ 27.8 مليار دينار، من إجمالي الإنفاق البالغ 45 مليار دينار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

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وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإليكترونية بلغ مليونًا و351 ألفا و710 صكًا، بقيمة إجمالية 35 مليار دينار عبر 632 فرعاً مصرفياً ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.

21 مليون دينار إجمالي التداول عبر المحافظ الإلكتروني
وأضاف أن عدد المحافظ الإلكتروني بلغت 139 ألفًا و104 محافظ، منها 19 ألفًا و479 محفظة نشطة، حيث بلغ إجمالي حجم التداول 21 مليون دينار. أما بالنسبة للبطاقات النشطة فقد بلغت مليونين و803 آلاف و78 بطاقة، من بينها مليون و869 ألفا و425 بطاقة مفعلة، في حين بلغ عدد أجهزة نفاط البيع العاملة 44 ألفا و521 جهازًا، بإجمالي حجم تداولة 4.2 مليار دينار.

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