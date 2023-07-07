«المركزي»: 21.3 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو المنقضي بلغت 21.3 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة 10.1 مليار دولار.

10.5 مليار دولار للمصارف التجارية.. و10.7 مليار التزامات الدولة

وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي، بواقع 10 مليارات و547 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة 10 مليارات دولار و720 مليون دولار، وذلك حسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة، اليوم الخميس، عن المصرف المركزي نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وأظهرت البيانات أن مرتبات العاملين بالخارج بلغت 84 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.



كما شملت استخدامات الدولة مليارًا و260 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و313 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، والتعليم والتعليم العالي 18 مليون دولار، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع ثمانية مليارات و215 مليون دولار.

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تخصيص 45 مليون دولار للعلاج بالخارج خلال يونيو المنقضي

أما جهاز الإمداد الطبي فقد كان نصيبه من استخدامات النقد الأجنبي 242 مليون دولار، وجهات أخرى 65 مليون دولار، و38 مليون دولار لمنح الطلبة الدارسين بالخارج، و60 مليون دولار للعلاج بالخارج.

اللافت أن مخصصات العلاج بالخارج شهدت طفرة كبيرة، حيث جرى تحويل 45 مليون دولار خلال شهر يونيو المنقضي فقط، مقابل إنفاق 15 مليونا فقط خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري.