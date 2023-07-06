بيانات «المركزي»: 6 مليارات دينار مخصصات الدعم خلال يونيو فقط

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تخصيص ستة مليارات دينار للباب الرابع (الدعم) خلال شهر يونيو فقط، من بين 10.4 مليار دينار تمثل إجمالي مخصصات الدعم خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وبالتالي فإن مخصصات الدعم خلال يونيو فقط تمثل حوالي 57.6% من إجمالي مخصصات الدعم خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

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وبلغت مخصصات الدعم في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بحسب بيانات المصرف المركزي المنشورة في 8 يونيو الماضي 4.4 مليار دينار، وارتفعت في البيانات المنشورة، اليوم الخميس، للأشهر الستة مجتمعة 10.4 مليار دينار.

وتوضح البيانات أن حجم الإنفاق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 45 مليار دينار، مقابل تسجيل إيرادات عامة بقيمة 49.5 مليار دينار خلال الفترة نفسها.