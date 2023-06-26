شاهد في برنامج «فلوسنا»: استبدال الدعم.. هل في مصلحة المواطن أم ضدها؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على التوجه الحكومي لاستبدال الدعم، وهو ما يثير الجدل حول ما إذا كان يأتي في صالح المواطن أم ضده، وما الآلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك في وقت تثير توزيع الإنفاق العام عديد الأسئلة، حول الأولية، ومدى استفادة المواطنين من تلك المخصصات.

وفي 17 يونيو 2022، أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي.

- بينها إصلاح دعم المحروقات.. 3 توصيات من صندوق النقد لـ«المركزي»

- لجنة وزارية لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي

وفي 23 مايو 2023 وجّه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي. كما سبق أن أوصى صندوق النقد بضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.

وأثار البرنامج عددًا من الأسئلة التي تشغل الرأي العام في ليبيا، من بينها كيف يجرى تطبيق آلية استبدال الدعم، وما القيمة المقررة، وكيف يمكن توزيعها، وهل تصل إلى مستحقيها، وغيرها من الأسئلة التي ناقشها مع رجال الأعمال الليبي حسني بي.

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