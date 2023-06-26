  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في برنامج «فلوسنا»: استبدال الدعم.. هل في مصلحة المواطن أم ضدها؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 10:47 مساء
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استبدال الدعم.. هل في مصلحة المواطن أم ضدها؟
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 26 يونيو 2023
alwasat radio

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على التوجه الحكومي لاستبدال الدعم، وهو ما يثير الجدل حول ما إذا كان يأتي في صالح المواطن أم ضده، وما الآلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك في وقت تثير توزيع الإنفاق العام عديد الأسئلة، حول الأولية، ومدى استفادة المواطنين من تلك المخصصات.

وفي 17 يونيو 2022، أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي.

- بينها إصلاح دعم المحروقات.. 3 توصيات من صندوق النقد لـ«المركزي»
- لجنة وزارية لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي

وفي 23 مايو 2023 وجّه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي. كما سبق أن أوصى صندوق النقد بضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.

وأثار البرنامج عددًا من الأسئلة التي تشغل الرأي العام في ليبيا، من بينها كيف يجرى تطبيق آلية استبدال الدعم، وما القيمة المقررة، وكيف يمكن توزيعها، وهل تصل إلى مستحقيها، وغيرها من الأسئلة التي ناقشها مع رجال الأعمال الليبي حسني بي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
الذكاء الاصطناعي: القفزة العلمية والتقنية و«مخاطر الاندثار»

الذكاء الاصطناعي: القفزة العلمية والتقنية و«مخاطر الاندثار»
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه

محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024

ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024
الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج

الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج
التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج ...
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى

محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته ...
أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية مطلع 2024

أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات ...
الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي بنغازي

الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة ...
تزايد الإقبال على شراء مستزمات عيد الأضحى في بني وليد
تزايد الإقبال على شراء مستزمات عيد الأضحى في بني وليد
مجلس النواب يصوت بالإجماع على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية
مجلس النواب يصوت بالإجماع على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة ...
«النواب» يصوت بالإجماع على اختيار أحمد أبريدان رئيسا لمجلس التخطيط الوطني
«النواب» يصوت بالإجماع على اختيار أحمد أبريدان رئيسا لمجلس ...
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار عام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار عام 2022 ......
المبعوث الفرنسي يستمع لرؤية المنفي حول آليات التوزيع العادل للموارد
المبعوث الفرنسي يستمع لرؤية المنفي حول آليات التوزيع العادل ......
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استبدال الدعم.. هل في مصلحة المواطن أم ضدها؟
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استبدال الدعم.. هل في مصلحة المواطن......
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات ......
«النواب» يصوت بالإجماع على اختيار أحمد أبريدان رئيسا لمجلس التخطيط الوطني
«النواب» يصوت بالإجماع على اختيار أحمد أبريدان رئيسا لمجلس ......
المزيد