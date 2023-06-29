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خسارة ثانية للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في بطولة الألعاب الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 29 يونيو 2023, 11:47 صباحا
خسارة ثانية للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في بطولة الألعاب الأفريقية
لقطة من مباراة المنتخب الوطني ونظيره المغربي في بطولة الألعاب الأفريقية للكرة الشاطئية، 28 يونيو 2023، (الإنترنت)
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مُني المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بالخسارة الثانية في منافسات بطولة الألعاب الأفريقية الشاطئية.

وخسر المنتخب لقاءه الثاني في البطولة أمام نظيره الكيني حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله، ثم الشوط الثاني لمصلحة كينيا بثمانية أهداف لأربعة، قبل أن يختتم الشوط الثالث والأخير بنتيجة 11-8.

وسجل أهداف المنتخب الليبي أحمد سالم خمسة أهداف، وإسلام العبيدي هدفين، ومصطفى بن عتيقة هدف واحد.

واستهل المنتخب مشاركته في البطولة بالخسارة أمام المغرب صباح أمس الأربعاء بنتيجة 13-5، وسيلتقي نظيره السنغالي في ثالث جولة.

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