مؤشر عالمي: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ المدن للعيش في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أدرج مؤشر الرفاهية العالمي 2023 العاصمة الليبية طرابلس ضمن قائمة «أسوأ» المدن من حيث العيش في العالم بسبب «الاضطرابات الاجتماعية والإرهاب والصراع».

وبناء على ستة مؤشرات: الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية، وضعت وحدة المعلومات الاقتصادية، التابعة لمجلة «ذا إيكونميست» البريطانية، في تصنيفها السنوي لأفضل وأسوأ المدن للعيش في 2023 دمشق السورية وطرابلس والجزائر على التوالي في آخر الترتيب العالمي.

وقد جاءت طرابلس في المرتبة الـ172 بـ40.1 نقطة، وراء دمشق، وحلت الجزائر في المرتبة الـ173 بمعدل 42 نقطة.

- «ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم

فيينا أفضل مدينة من حيث جودة المعيشة.. ودمشق الأخيرة

تونس الأفضل مغاربيا

يضع التصنيف 173 مدينة عبر العالم في خانات لقياس صلاحياتها للعيش، حيث يُعد من 0 إلى 40 نقطة أسوأ المعدلات، بينما تحتفظ أفضل المدن بمعدلات تتراوح بين 90 و100.

لكن حضرت تونس في القائمة، بعدما اعتبرها التصنيف المدينة الأفضل مغاربيا، إذ وقعت في خانة متوسطة ما بين 60 و80 نقطة، إلى جانب مدن من دول خليجية وبلدان أوروبا الشرقية.

عالميا، حصلت العاصمة النمساوية فيينا على لقب أفضل مدينة للعيش في العالم، تليها كوبنهاغن الدنماركية، بينما قفزت كل من سيدني وملبورن الأستراليتين إلى المركزين الثالث والرابع.