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خلال عرض مقترح لزراعة القمح.. الدبيبة يطلق مبادرة للقطاع الخاص

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 12:26 مساء
خلال عرض مقترح لزراعة القمح.. الدبيبة يطلق مبادرة للقطاع الخاص
الدبيبة خلال متابعته مقترح مشروع ري لزراعة القمح في الجنوب، 26 يونيو 2023، (حكومة الوحدة)
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أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مبادرة تتيح للقطاع الخاص عرض أفكار تطويرية وإبداعيه على الحكومة ومسؤوليها.

جاء ذلك خلال اطلاعه على مقترح مشروع الري المحوري لزراعة القمح والشعير باستخدام الطاقة الشمسية، المقدم من إحدى الشركات الليبية الخاصة، حسب بيان الحكومة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

ويهدف مشروع الري المحوري إلى إحداث تنمية خصوصا في مناطق الجنوب الليبي، في إطار دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في المجال الزراعي، خصوصا زراعة الحبوب في الجنوب كونها عنصرا أساسيا في الصناعات الغذائية، وعملها بالطاقة الشمسية.

منصة «حكومتنا» ستستقبل المقترحات
وأشار البيان إلى تخصيص منصة «حكومتنا» كوسيلة لاستقبال مقترحات شركات القطاع الخاص الراغبة في عرضها على الحكومة عبر لجنة ستُنشأ بالخصوص.

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وشهد الاجتماع، حضور وزير الشباب فتح الله الزني، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشيحة، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة، ومقرر المجلس الأعلى للطاقة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.

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