الدبيبة يوجه بتنظيم توزيع سماد اليوريا بالتنسيق مع وزارة الزراعة

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «بضرورة تنظيم توزيع سماد اليوريا المنتج من الشركة الليبية للأسمدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية»، مشددًا كذلك على «تغطية احتياج السوق المحلية، وأن يصل لكافة المزارعين ومنع تهريبه للدول المجاورة».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء مع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبوشيحة، بحضور مديري الإدارات بالوزارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

الدبيبة يطالب وزارة الاقتصاد بتشجيع إنتاج الحبوب

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة ودعم الإنتاج المحلي من الحبوب، وتحديدًا في الجنوب الليبي، وتنظيم توزيع سماد اليوريا المنتج من الشركة الليبية للأسمدة.

- الحويج يبحث التعاون مع الأردن لإنشاء مخازن آمنة لرفع الاحتياطيات الاستراتيجية من الحبوب

- الدبيبة يوجه بتشكيل لجنة لإعداد ميزانية ديوان الحبوب

- الحويج في اجتماعه مع الدبيبة: مخزون الدقيق كاف.. ولا مخاوف من توفيره للمخابز

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة دعم القطاع الخاص في كافة مستوياته، ومنها المزارعون، خاصة في إنتاج القمح والشعير بالجنوب الليبي، معتبرًا أن عودة الدوائر الزراعية للعمل والإنتاج من قبل القطاع الخاص لا بد أن يقابلها اهتمام وتشجيع من وزارة الاقتصاد.

خطة وزارة الاقتصاد لدعم إنتاج الحبوب

وأضاف المكتب الإعلامي أن وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبوشيحة، عرض خلال الاجتماع خطة الوزارة في متابعة الإنتاج المحلي في كافة المجالات ودعمه، مضيفا أن التنسيق جارٍ مع مزارعي القمح والشعير للاستفادة من إنتاجهم وتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج وتحسينه، وأكد كذلك على دور استقرار الكهرباء في تفعيل الدوائر الزراعية وزيادة إنتاجها.

اجتماع الدبيبة مع وكيل ومديري الإدارات بوزارة الاقتصاد، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع وكيل ومديري الإدارات بوزارة الاقتصاد، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (حكومتنا)