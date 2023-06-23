حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 23 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة على مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و39 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول غدا إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 32 و35 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية في المساء ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية تصل إلى 36 درجة مئوية على أجدابيا وبعض مناطق الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.