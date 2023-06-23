جريدة «الوسط»: باتيلي يخفق في انتشال الأزمة من حالة المراوحة

طرابلس - بوابة الوسط

كما توقع كثيرون لم تفلح إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي، في انتشال الأزمة الليبية من حالة المراوحة التي تعيشها منذ قرابة عشر سنوات، وربما دخلت الأزمة مرحلة تجميد أخرى، بل تجري حاليا إعادة تدوير الصراع بالوجوه والشخصيات نفسها عبر فتح بورصة ترشيحات لحكومة جديدة قد تضيف عقبة إضافية على المسار الذي ينبغي أن يؤدي لاتفاق نهائي بشأن الانتخابات وقوانينها.

وفوّت باتيلي فرصة ثمينة لسحب البساط من تحت أقدام مجلسي النواب والدولة، اللاعبين السياسيين الأساسيين في الداخل، من خلال تشكيل لجنة موازية وبديلة أو كما سماها فريق استشاري مثلما وعد في إحاطة سابقة، تتكفل بالتوصل إلى اتفاق سياسي شامل حول القوانين المنظمة للانتخابات، وأكثر ما أحبط متابعين متعطشين لطي صفحة فصول الأزمة عدم تقديمه حلا جديدا، ففتح المجال للمستفيدين من نسف موعد الاستحقاقات وأدخلها في باب المجهول.

وفعليا، تحمست الأطراف المهيمنة على المشهد لفكرة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة غير الحكومة المكلفة من مجلس النواب أو حكومة الوحدة الموقتة، بعد أن صدرت الدعوة اللافتة عن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر للبرلمان ومجلس الدولة لتشكيل ما وصفها بـ«حكومة تكنوقراط موحدة» مهمتها الإشراف على الانتخابات تنفيذا لأحد بنود مخرجات لجنة «6+6» الأخيرة الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية، الأمر الذي يشير إلى تراجع التكهنات المتعلقة بصفقة تقاسم السلطة بين حفتر والدبيبة، التي جرى تداولها مؤخرا في أوساط ليبية.

غموض حول جلسة الصلح بين الدبيبة والمشري

ولا يزال الغموض يلف موقف حكومة الدبيبة من الدعوات تجاه الحكومة البديلة، خصوصا عقب لقاء الأخير رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في جلسة غير معلنة بعد أشهر من الخلافات والقطيعة والتراشق، وصل إلى حد منع قوات محسوبة على حكومة الدبيبة عقد المجلس اجتماعًا له، خُصص لمناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية. وفسر مراقبون «جلسة الصلح» هذه على أنها قد تكون مؤشراً على استعداد الدبيبة التخلي عن منصبه مع نيته الترشح لانتخابات الرئاسة.

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أما الرئيس الجديد للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، فقد رحب بما جاء في إحاطة المبعوث باتيلي أمام مجلس الأمن، داعياً في بيان عبر موقع تويتر، البعثة الأممية إلى «بذل مزيد من الجهد من أجل جمع كل الفرقاء الليبيين حول تشكيل حكومة واحدة، تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال».



وحسب متابعين للشأن الليبي، فإن الحل يكمن في دمج الحكومتين القائمتين الآن في حكومة جديدة تتمكن من بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، شرط أن تحظى بدعم المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وهو أمر مستبعد.



النواب يناقش مخرجات «6+6» بعد العيد

وفي السياق، لفت عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، في تصريحات له، إلى أن «المجلس في حاجة إلى آلية لاختيار حكومة للإشراف على القوانين الانتخابية وإلا فلن تنفذ» وفق تعبيره، كاشفاً أن الجلسة القادمة ستخصص للنظر في القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة «6+6» عقب عيد الأضحى.



وانتقد عضو لجنة «6+6» النائب ميلود الأسود، عبر حسابه على فيسبوك، إحاطة المبعوث الأممي مستغرباً طلبه «حلولاً مثالية في ظروف يعلم جيداً أنها غير مثالية، وتتطلب حلولاً استثنائية»، ومتهماً إياه في الوقت نفسه بـتجاوز حدود مهامه، ومحاولة تقويض نجاح لجنة «6+6».



أما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فسارع إلى قطع الطريق على باتيلي، لتشكيل لجنة موازية للجنة «6+6»، منتهزاً مناسبة المؤتمر الصحفي المشترك الذي ضمه الإثنين الماضي مع نظيره المصري حنفي جبالي في مدينة بنغازي، لتوجيه رسالة مباشرة مفادها أن باتيلي ليس حاكماً لليبيا ليصدر تعليماته بتشكيل لجان أو تعيين من يحكمها.



استمرار الخلافات بين «النواب» و«الدولة»

وكشف عن استمرار الخلافات مع مجلس الدولة بشأن قوانين الانتخابات، مقدماً ملاحظات حول مسألة أن تكون الانتخابات من جولتين، ورفض حرمان مزدوجي الجنسية من حق الترشح للانتخابات.