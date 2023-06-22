الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول جوارها

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إنه أطلع رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، على العمليات العسكرية المستمرة ضد عصابات تهريب الوقود والمهاجرين غير الشرعيين، ومدى الالتزام بحماية المدنيين في المناطق المستهدفة.

وأوضح الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس مع نظيره المالطي أن هذه التحركات «جاءت منسجمة مع متطلبات حفظ سيادة ليبيا وأمنها وأمن دول الجوار والجانب الأوروبي في مواجهة عصابات محلية مرتبطة بعصابات دولية».

ودعا دول جنوب الاتحاد الأوروبي إلى تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات، وتبادل المعلومات حول أنشطة العصابات المتورطة في أعمال الجريمة وتهريب الوقود والمهاجرين.

وشجع الدبيبة التعاون بين القطاع الخاص في ليبيا ومالطا، متطلعا لاضطلاع اللجنة العليا الليبية المالطية بقيادة هذا المسار من خلال تيسير المناخ الذي يكفل الاستثمار في البلدين.