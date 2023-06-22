  • Alwasat News
Atwasat

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعم المبادرات التي تحقق تطلعات الشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 01:54 مساء
«التعاون الإسلامي» تؤكد دعم المبادرات التي تحقق تطلعات الشعب الليبي
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ومندوب ليبيا الجديد لدى المنظمة السفير محمد القمودي الحافي، 22 يونيو 2023، (باكستان أوبزرفر)
alwasat radio

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه دعم المنظمة جميع المبادرات والجهود التي تسهم في حل الأزمة الليبية سياسيا بما يكفل عودة الأمن والاستقرار ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي.

جاءت تصريحات طه، خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير محمد القمودي الحافي كمندوب دائم لدولة ليبيا لدى المنظمة، إذ رحب بالحافي، ثم تطرقا إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وليبيا، حسب بيان المنظمة.

لقاء بين أمين منظمة التعاون الإسلامي ومسؤول بخارجية حكومة الدبيبة
وسبق أن شدد طه على موقف المنظمة الداعم لليبيا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها، خلال لقائه مدير إدارة الشؤون الإسلامية في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مقر المنظمة بجدة السعودية.

«التعاون الإسلامي» تطالب بتكثيف جهود إعادة الاستقرار في ليبيا

وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إذ تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات، وتسعى لحماية مصالح العالم الإسلامي والتعبير عنها دعما للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية ...
قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير

قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد
بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات الإسرائيلية

بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات ...
محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين

محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين
اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة

اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري

سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب

موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ملفات الربط الكهربائي والهجرة على أجندة لقاء الدبيبة ورئيس وزراء مالطا
ملفات الربط الكهربائي والهجرة على أجندة لقاء الدبيبة ورئيس وزراء ...
نورلاند يبحث مع القوي جهود تعزيز استقلال القضاء
نورلاند يبحث مع القوي جهود تعزيز استقلال القضاء
الدبيبة يقرر تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة منحة الطلاب الموفدين إلى الخارج
الدبيبة يقرر تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة منحة الطلاب الموفدين إلى ...
«التعاون الإسلامي» تؤكد دعم المبادرات التي تحقق تطلعات الشعب الليبي
«التعاون الإسلامي» تؤكد دعم المبادرات التي تحقق تطلعات الشعب ...
بعد غرق مهاجرين قبالة اليونان.. إسلام آباد تفكك لغز مسار وصول الباكستانيين إلى ليبيا
بعد غرق مهاجرين قبالة اليونان.. إسلام آباد تفكك لغز مسار وصول ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
هبوط طفيف للدولار في السوق الموازية
هبوط طفيف للدولار في السوق الموازية...
الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول جوارها
الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع ......
الدبيبة يشكر مالطا على فتح مجالها الجوي أمام الطيران الليبي
الدبيبة يشكر مالطا على فتح مجالها الجوي أمام الطيران الليبي...
بعد غرق مهاجرين قبالة اليونان.. إسلام آباد تفكك لغز مسار وصول الباكستانيين إلى ليبيا
بعد غرق مهاجرين قبالة اليونان.. إسلام آباد تفكك لغز مسار ......
«التعاون الإسلامي» تؤكد دعم المبادرات التي تحقق تطلعات الشعب الليبي
«التعاون الإسلامي» تؤكد دعم المبادرات التي تحقق تطلعات الشعب......
المزيد