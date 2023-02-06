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«التعاون الإسلامي» تطالب بتكثيف جهود إعادة الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 09:27 مساء
«التعاون الإسلامي» تطالب بتكثيف جهود إعادة الاستقرار في ليبيا
لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مع مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية سيف أحمد. في جدة، الإثنين 6 فبراير 2023. (منظمة التعاون الإسلامي)
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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه دعم المنظمة لجميع المبادرات والجهود التي تساهم في حل الأزمة الليبية سياسيا.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بجدة السعودية مدير إدارة الشؤون الإسلامية في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سيف أحمد، وفق بيان للمنظمة، اليوم الإثنين.

موقف منظمة التعاون الإسلامي بشأن ليبيا
وفي السياق، أكد حسين إبراهيم طه على «الموقف المبدئي الدائم للمنظمة الداعم لليبيا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها». وجدّد الأمين العام للمنظمة التي تُعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، التأكيد على «دعم كل المبادرات والجهود التي تسهم في حل الأزمة الليبية سياسيا» بما يكفل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي.

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للإشارة، فقد أكد حسين إبراهيم طه من جدة في الاجتماع التحضيري للدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة التي ستُعقد يومي 16 و17 مارس المقبل في نواكشوط، على ضرورة تكثيف جهود منظمة التعاون الإسلامي في مجال إعادة الاستقرار في ليبيا واليمن وسوريا والسودان والدول المسلمة في قارة إفريقيا.

وتضم منظمة التعاون الإسلامي في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات حيث تُمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعما للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

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