ضبط هارب من ذوي السوابق الجنائية مطلوب على ذمة 20 واقعة إجرامية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، «ضبط مجرم خطير من ذوي السوابق الجنائية ومطلوب لارتكابه 20 واقعة إجرامية»، وذلك بعد هروبه من السجن.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهم ألقي القبض عليه من قبل مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية في وزارة الداخلية وبالتعاون مع مديرية أمن القره بوللي.

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وأضافت الوزارة أن المتهم قد تمكن من الهروب في وقت سابق من السجن بعد صدور حكم بسجنه 15 سنة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مكتب النائب العام.