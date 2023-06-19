المؤسسة الوطنية تطالب بسرعة تنفيذ مشروع مستشفى النفط في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، مسؤولي المكتب الاستشاري الهندسي الموكل بتنفيذ تصاميم إنشاء مستشفى النفط بمدينة بنغازي بسرعة تنفيذ المشروع، وذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم الإثنين، بمقر المؤسسة الرئيسي في العاصمة طرابلس.

وخصص الاجتماع، للاطلاع على التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء مستشفى النفط بمدينة بنغازي، حيث أكد مسؤولو المكتب الاستشاري الهندسي أن فرقهم قامت بأخذ المواصفات القياسية العالمية المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة والاستدامة والتصميم بعين الاعتبار، أثناء دراسة احتياجات المستشفى، بحسب ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأشار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالجهود المبذولة من قِبل الموكلين بإنجاز المشروع، مؤكدين على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الدراسات والتصميم للبدء في تنفيذ هذا المشروع بصورة عاجلة وصحيحة ليكون جاهزًا لخدمة مستخدمي قطاع النفط وعائلاتهم».

مكونات مستشفى النفط في بنغازي

وأضافت المؤسسة أن مسشروع إنشاء مستشفى النفط بمدينة بنغازي، يأتي في إطار جهود المؤسسة الحثيثة للرفع من مستوى الخدمات الصحية لمستخدمي قطاع النفط بمختلف مواقعهم.

وأوضحت المؤسسة أن مستشفى النفط بمدينة بنغازي سيحتوي على أكثر من 25 عيادة داخلية تتضمن جميع التخصصات الطبية، وقسم خاص بالولادة وغرف عمليات وغرف إيواء مهجزة بكافة المعدات الحديثة، إضافة إلى عدة مرافق إدارية وصحية فريدة من نوعها كمركز للعلاج الطبيعي وأجهزة للكشف على الأورام.

اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع المكتب الاستشاري المكلف بتنفيذ تصميم مشروع إنشاء مستشفى النفط في مدينة بنغازي. (المؤسسة الوطنية للنفط)