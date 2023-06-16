بعد استقباله 12 حالة أمس.. مستشفى براك العام يحذر من لدغات العقارب

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى براك العام 12 حالة لأشخاص تعرضوا إلى لدغات العقارب أمس الخميس.

ودعا المستشفى المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصا الأطفال، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توفر المصل المضاد

وأكد توافر المصل المضاد للدغة العقارب، لكن قد تصل الحالات في وضع حرج، نظرا لتأخر نقلها إلى المستشفى، مرجعا زيادتها خلال هذه الفترة إلى ارتفاع درجات الحرارة.

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ونصح المستشفى المواطنين باتباع عدة إجراءات في حالة وقوع إصابة بلدغة العقرب، أولها تهدئة المصاب وعدم تحريكه، ومسح مكان الإصابة بالكحول والماء والصابون، وتبريدها بالثلج، لتقليل امتصاص السم.