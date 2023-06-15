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خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 11:44 مساء
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)
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وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي، صباح اليوم الخميس، طائرة الخطوط الجوية الليبية، بعدما تأخر وصولها من جدة لما يقرب من 72 ساعة؛ بسبب خلل فني بسيط، بحسب خبير النقل الجوي والطيران المدني محمد محمد عيسى.

أسباب تأخر الطائرة
خبير النقل الجوي يقول إن الخلل الفني كان يمكن إصلاحه في وقت قصير في حال كان أحد مهندسي الصيانة المعتمدين مرافقًا للطائرة إيرباص 330، خاصة أن الشركة التي كانت تقوم بالمساعدة الفنية في مطار جدة تمتنع عن تقديم أي مساعدة فنية للشركة بحجة أن لها مستحقات مالية على الشركة لم يتم سدادها حتى الآن.

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وبالنظر إلى أسباب تأخر الطائرة، وما يتبعها من حدوث ارتباك في رحلات الحج حاليًا، تساءل «عيسى» في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «لماذا لا يتم إرسال مهندسي الصيانة المعتمدين من مصلحة الطيران المدني رفقة الطائرة التي يتم تشغيلها إلى مطارات لا تتوفر فيها خدمات المساعدة الفنية مثل مطار جدة والمدينة المنورة؟»

تأخر تسليم قطع الغيار مطلوبة منذ سبتمبر 2022
كما تساءل أيضًا عن سبب تأخر وصول قطع الغيار المطلوبة رغم أنها مطلوبة منذ شهر سبتمبر عام 2022؟ قضلا عن غياب الترتيب المسبق لمواجهة أي احتمالات سلبية قد تواجه تشغيل جميع الرحلات خاصة الرحلات ذات الأهمية القصوي مثل رحلات الحج والعمرة.

وأضاف أن الطائرة عادت اليوم وباشرت على الفور تشغيل الرحلات المنتظمة، ومنها رحلة طرابلس – القاهرة، دون إبلاغ المسافرين بموعد التشغيل بعد إبلاغهم أمس بأن الرحلة جرى تأجيلها بسبب تأخر وصول الطائرة من جدة.

وأرجع عودة الطائرة إلى جهود بذلها مدير منطقة جمهورية مصر العربية محمد الجارح الذي قام أمس بإرسال قطعة الغيار من القاهرة على إحدى رحلات مصر للطيران، بالإضافة إلى مدير محطة مطار جدة الذي تابع وصول القطعة، لافتا في هذا الإطار إلى أنه كان بالإمكان إرسال القطعة المطلوبة - لو توفرت في مخازن الشركة في طرابلس عن طريق أي رحلة من رحلات الحج التي تشغلها الخطوط الجوية الأفريقية، الناقل الرسمي للحجاج الليبيين هذا العام.

موعد رحلة الخطوط الليبية من جدة لمطار معيتيقة الدولي (فيسبوك)
موعد رحلة الخطوط الليبية من جدة لمطار معيتيقة الدولي (فيسبوك)
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