شاهد في «هنا ليبيا»: سمكة الأسد تغزو شواطئ درنة

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على رصد عدد من المواطنين والمهتمين بالحياة البحرية انتشار «سمكة الأسد» على شواطئ درنة، في ظل موجات لجوء غير معهودة لأسماك بحرية لعدد من شواطئ الدول العربية، من خلال الهجرة نحو مياهه وبأعداد كبيرة مؤخرًا.

انطلاق رحلات حجاج بيت الله الحرام

كما أشارت الحلقة إلى انطلاق رحلات حجاج بيت الله الحرام، والتي بدأت صباح الجمعة الماضية من مطار معيتيقة الدولي، عبر الخطوط الجوية الأفريقية، متوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تتواصل الرحلات من عدة جهات لتسهيل إجراءات السفر للحجاج الليبيين وتأمين سلامتهم.

وتقوم شركتا الخطوط الجوية الليبية والأفريقية بنقل الحجاج للأراضي المقدسة من ستة مطارات جرى اعتمادها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتخفيف العبء على المواطنين وهي: امعيتيقة، ومصراتة، وبنينا، والأبرق، وطبرق، وسبها، لنقل 7800 حاج ليبي هذا العام.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»