المشري يناقش في أنقرة مع وزير الخارجية التركي الجديد مخرجات «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الجمعة، وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، مخرجات اللجنة المشتركة مع مجلس النواب «6+6» لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية.

وفي الرابع من يونيو الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تشكيلة حكومته الجديدة، بعد تنصيبه رئيسًا للبلاد لفترة جديدة، وشملت الحكومة الجديدة عديد التغيرات، من بينها تعيين الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان وزيرًا للخارجية، خلفًا لمولود تشاوش أوغلو.

هاكان فيدان يؤكد دعم جهود إنجاز الانتخابات في «أقرب الآجال»

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان، إن المشري هنأ خلال اللقاء المنعقد في العاصمة التركية أنقرة فيدان على توليه حقيبة الخارجية، وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأشار المكتب إلى أن اللقاء تناول عدة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مشيًرا إلى تأكيد وزير الخارجية التركي الجديد على «دعم الجهود المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف في أقرب الآجال».

نتائج جولة بوزنيقة

أعلنت لجنة «6+6»، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاقات بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة، إن اللجنة ناقشت على مدى عشرة أيام التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، و«لم يبقَ إلا أن يجري إصدارها من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري».

الأمم المتحدة تحلل نتائج اجتماعات لجنة «6+6»

لفت الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا فنيًا للجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إعداد قوانين الانتخابات طيلة مراحل العملية، وأن أعضاء اللجنة يستحقون الثناء.

وأشاد دوغاريك بما قدمه المغرب لتسهيل جهود اللجنة، مشيرًا إلى أن نتائجها «قيد التحليل»، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية.