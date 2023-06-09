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العراق يرحب بمخرجات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 03:45 مساء
العراق يرحب بمخرجات لجنة «6+6»
مبنى وزارة الخارجية العراقية. (الإنترنت)
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رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، بإعلان لجنة «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة، خلال اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية، «توافق» أعضائها بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وعبرت الوزارة العراقية، في بيان، عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في دفع عملية التسوية السياسية بليبيا قدما، بما يخدم آمال وطموحات الشعب الليبي.

وثمّن البيان عاليا دور المغرب في إنجاح هذا الحوار، والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات، وإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية.

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نتائج جولة بوزنيقة
أعلنت لجنة «6+6»، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاقات بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة، إن اللجنة ناقشت على مدى عشرة أيام التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، و«لم يبقَ إلا أن يجري إصدارها من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري».

الأمم المتحدة تحلل نتائج اجتماعات لجنة «6+6»
لفت الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعما فنيا للجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إعداد قوانين الانتخابات طيلة مراحل العملية، وأن أعضاء اللجنة يستحقون الثناء.

وأشاد دوغاريك بما قدمه المغرب لتسهيل جهود اللجنة، مشيرا إلى أن نتائجها «قيد التحليل»، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية.

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