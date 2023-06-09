الحداد يبحث قضايا متعلقة بتأمين الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد مع رئيس ركن حرس الحدود، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، موضوعات متعلقة بتأمين الحدود.

وحضر اللقاء مديرو الإدارات والجهات المعنية بأمن حرس الحدود البرية والبحرية، وتطرق إلى «التداخلات بين مؤسسات الدولة في تأمين وحراسة الحدود البرية والبحرية، وانعكاس ذلك على أمن الحدود، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها»، وفق بيان صادر عن رئاسة الأركان.

المنفي يبحث مع الحداد بسط سيطرة الدولة في المنافذ الحدودية

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سبق أن بحث الحداد، في مايو، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته «القائد الأعلى للجيش»، أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة، خاصة في المنافذ الحدودية، بالإضافة وضع كل الوحدات العسكرية.

وشدد المنفي على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية عبر كل المنافذ البرية للبلاد، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

اجتماع الحداد مع قيادات عسكرية لبحث تأمين الحدود، 8 يونيو 2023. (رئاسة الأركان)

اجتماع الحداد مع قيادات عسكرية لبحث تأمين الحدود، 8 يونيو 2023. (رئاسة الأركان)

اجتماع الحداد مع قيادات عسكرية لبحث تأمين الحدود، 8 يونيو 2023. (رئاسة الأركان)

اجتماع الحداد مع قيادات عسكرية لبحث تأمين الحدود، 8 يونيو 2023. (رئاسة الأركان)

اجتماع الحداد مع قيادات عسكرية لبحث تأمين الحدود، 8 يونيو 2023. (رئاسة الأركان)

اجتماع الحداد مع قيادات عسكرية لبحث تأمين الحدود، 8 يونيو 2023. (رئاسة الأركان)