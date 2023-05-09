تسيير دوريات صحراوية وتفعيل التمركزات الأمنية على الحدود «الليبية - التونسية»

القاهرة - بوابة الوسط

سيرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة دوريات صحراوية، فضلا عن تفعيل العمل بجميع النقاط والتمركزات الأمنية على طول الحدود «الليبية - التونسية» بمسافة 200 كيلومتر، على ما أعلنت منصة «حكومتنا» الرسمية.

وقالت «حكومتنا» في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي تماشيا مع الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحدود «الليبية - التونسية»، موضحة أن تفعيل العمل بالنقاط والتمركزات الأمنية يبدأ من منطقة رأس أجدير، مرورًا بالنقاط الأمنية التابعة لقطاع العس.

وتشمل هذه المناطق «ظهرة الخص، والقازولية، وطويل الرتبة، والبشرية، والقرادية، وبن عفين، والإحيمر، وطويل الظاهر، وأبوالشول، والأبرق، وأبوالشرف، وطويل الجرد، وصولًا إلى نقطة أم الفار وأم الدود والمريقيب».

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زيارة المنقوش لتونس

والأسبوع الماضي، أجرى وفد حكومي ليبي، برئاسة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، زيارة إلى تونس استهدفت «متابعة ملفات خدمية واقتصادية وسياسية بين البلدين، في مجالات الصحة والمواصلات والنفط»، وفق تصريح للمنقوش.

وقالت المنقوش عبر حسابها على موقع «تويتر»، الأربعاء، إن الزيارة استهدفت كذلك تسهيل إجراءات الحركة بالمعابر الحدودية، وإنهاء ملف تشابه الأسماء و«توحيد مواقف بلدينا إزاء القضايا السياسية في المنطقة».

بدورها، أوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن الوفد الليبي عقد فور وصوله لقاء مشتركًا في مقر وزارة الخارجية التونسية لمتابعة تطورات عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء «العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، فضلًا عن تأكيدهما مواصلة التشاور السياسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة».

دوريات على الحدود الليبية- التونسية، 9 مايو 2023. (حكومتنا)