  • Alwasat News
Atwasat

تسيير دوريات صحراوية وتفعيل التمركزات الأمنية على الحدود «الليبية - التونسية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 01:40 مساء
تسيير دوريات صحراوية وتفعيل التمركزات الأمنية على الحدود «الليبية - التونسية»
دوريات على الحدود الليبية- التونسية، 9 مايو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

سيرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة دوريات صحراوية، فضلا عن تفعيل العمل بجميع النقاط والتمركزات الأمنية على طول الحدود «الليبية - التونسية» بمسافة 200 كيلومتر، على ما أعلنت منصة «حكومتنا» الرسمية.

وقالت «حكومتنا» في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي تماشيا مع الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحدود «الليبية - التونسية»، موضحة أن تفعيل العمل بالنقاط والتمركزات الأمنية يبدأ من منطقة رأس أجدير، مرورًا بالنقاط الأمنية التابعة لقطاع العس.

وتشمل هذه المناطق «ظهرة الخص، والقازولية، وطويل الرتبة، والبشرية، والقرادية، وبن عفين، والإحيمر، وطويل الظاهر، وأبوالشول، والأبرق، وأبوالشرف، وطويل الجرد، وصولًا إلى نقطة أم الفار وأم الدود والمريقيب».

- وفد حكومي ليبي برئاسة المنقوش يتوجه إلى الجزائر بعد زيارة تونس
- المنقوش توضح أهداف زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى تونس
- المنقوش والشهوبي في تونس اليوم

زيارة المنقوش لتونس
والأسبوع الماضي، أجرى وفد حكومي ليبي، برئاسة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، زيارة إلى تونس استهدفت «متابعة ملفات خدمية واقتصادية وسياسية بين البلدين، في مجالات الصحة والمواصلات والنفط»، وفق تصريح للمنقوش.

وقالت المنقوش عبر حسابها على موقع «تويتر»، الأربعاء، إن الزيارة استهدفت كذلك تسهيل إجراءات الحركة بالمعابر الحدودية، وإنهاء ملف تشابه الأسماء و«توحيد مواقف بلدينا إزاء القضايا السياسية في المنطقة».

بدورها، أوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن الوفد الليبي عقد فور وصوله لقاء مشتركًا في مقر وزارة الخارجية التونسية لمتابعة تطورات عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء «العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، فضلًا عن تأكيدهما مواصلة التشاور السياسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة».

دوريات على الحدود الليبية- التونسية، 9 مايو 2023. (حكومتنا)
دوريات على الحدود الليبية- التونسية، 9 مايو 2023. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنريكي يقترب من تدريب الهلال بالتزامن مع ظهور ميسي في الدوري السعودي

إنريكي يقترب من تدريب الهلال بالتزامن مع ظهور ميسي في الدوري السعودي
بينهم 3 قادة بارزين في حركة الجهاد.. «استشهاد» 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

بينهم 3 قادة بارزين في حركة الجهاد.. «استشهاد» 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية ...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين

بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاحنة وقود تصدم سيارتين بالطريق السريع في طرابلس
شاحنة وقود تصدم سيارتين بالطريق السريع في طرابلس
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
ضبط تشكيل عصابي أجنبي يمتهن سرقة الأغنام في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي أجنبي يمتهن سرقة الأغنام في بنغازي
ضبط سيارة مسروقة من جهاز أمني بطرابلس في صبراتة
ضبط سيارة مسروقة من جهاز أمني بطرابلس في صبراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
بعد زليتن.. سفير فرنسا في مصراتة
بعد زليتن.. سفير فرنسا في مصراتة...
في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر الضرر
في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب ......
تسيير دوريات صحراوية وتفعيل التمركزات الأمنية على الحدود «الليبية - التونسية»
تسيير دوريات صحراوية وتفعيل التمركزات الأمنية على الحدود ......
ضبط سيارة مسروقة من جهاز أمني بطرابلس في صبراتة
ضبط سيارة مسروقة من جهاز أمني بطرابلس في صبراتة...
ضبط تشكيل عصابي أجنبي يمتهن سرقة الأغنام في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي أجنبي يمتهن سرقة الأغنام في بنغازي...
المزيد