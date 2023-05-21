المنفي يبحث مع الحداد بسط سيطرة الدولة في المنافذ الحدودية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى «للجيش»، مع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، فريق أول محمد الحداد، أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة خاصة في المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى مناقشة وضع كافة الوحدات العسكرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأحد، تناول آليات تطوير العمل العسكري لتعزيز التنسيق القائم بين قطاعات الجيش، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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المنفي يشدد على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية عبر المنافذ البرية

وشدد المنفي على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية، عبر كل المنافذ البرية للبلاد، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار.

ومع الأزمة الجارية في السودان ومخاوف من التأثير السلبي على الداخل الليبي، حذر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، مطلع الشهر الجاري، من تضاعف عمليات النزوح من السودان باتجاه الحدود الليبية، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث، رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

وقتها نقلت وكالة «سبتونيك» الروسية عن رئيس الجهاز اللواء رافع البرغثي، القول إن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الليبية مع السودان (جنوبي ليبيا)، بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار الأوضاع.