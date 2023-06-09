العابد يوقع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إعادة إدماج أفراد التشكيلات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا مع مدير المعهد الأممي للتدريب والأبحاث أفرست كارمبيزي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريبي والبحث الفني، خصوصا فيما يتعلق بالمشروع الوطني لتأهيل وإعادة الإدماج لأفراد التشكيلات المسلحة

وجاء التوقيع في مقر المعهد في مدينة جنيف السويسرية، وتهدف المذكرة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى بغية بناء القدرات الليبية لدعم الاقتصاد الوطني، وفق بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

كما تنص بنود المذكرة على التنسيق المتبادل لإعداد وتجهيز افتتاح فرع للمعهد في ليبيا، وإطلاق برنامج تدريب وتأهيل المدربين لدعم برامج تأهيل الموارد البشرية للإدارة الحكومية.

المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج

وفي 23 أكتوبر العام 2021، أطلقت وزارة العمل مبادرة تحت مسمى «المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج» لاستيعاب أفراد التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.

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وقال العابد حينها إن المبادرة «توفر التأهيل والإدماج خصوصا في سوق العمل»، ووعد بالعمل على مناقشة هذا المشروع «لضمان إطلاق مبادرة دولية أممية شاملة وفق الاستراتيجية المحددة في هذا السياق».