مصدر لـ«بوابة الوسط»: قصف مواقع في المكمن وطريق السلخانة شرق زوارة أمس

القاهرة - بوابة الوسط (خاص)

قصفت طائرات مسيرة أمس الأربعاء مواقع شرق مدينة زوارة تبعد 120 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها مواقع بالمدينة لضربات جوية منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «القصف استهدف مواقع لمهربي الوقود في المكمن وطريق السلخانة في ضواحي مدينة زوارة»، لم ينتج عنه «أي خسائر بشرية». في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية بالمدينة.

وفي 25 مايو الماضي أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إطلاق عملية عسكرية في منطقة الساحل الغربي تستهدف «تجارة المخدرات، وتهريب الوقود، وتهريب البشر، والجريمة المنظمة».

مديرية أمن زوارة تطالب المواطنين بالابتعاد عن المناطق المشبوهة

من جانبها، طالبت مديرية أمن زوارة الجمعة الماضية، المواطنين بضرورة «الابتعاد عن الأماكن المشبوهة» التي من الممكن أن تكون هدفا للضربات الجوية.

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وقالت المديرية في «تنبيه وتحذير» نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «نظرا للضربات التي يوجهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية، يطلب من جميع المواطنين الابتعاد عن الأماكن المشبوهة والتي من الممكن أن تكون هدفا لتلك الضربات وذلك حفاظا على سلامتهم».

عمود دخان يتصاعد من موقع قصف شرق زوارة، 7 يونيو 2023، (تصوير: شوقي بن عريبي)

عمود دخان يتصاعد من موقع قصف شرق زوارة، 7 يونيو 2023، (تصوير: شوقي بن عريبي)

صورة متداولة للدخان المتصاعد من مكان ضربة جوية في زوارة، 7 يونيو 2023.

صورة متداولة للدخان المتصاعد من مكان ضربة جوية في زوارة، 7 يونيو 2023.