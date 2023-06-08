  • Alwasat News
Atwasat

مصدر لـ«بوابة الوسط»: قصف مواقع في المكمن وطريق السلخانة شرق زوارة أمس

القاهرة - بوابة الوسط (خاص) الخميس 08 يونيو 2023, 12:44 مساء
مصدر لـ«بوابة الوسط»: قصف مواقع في المكمن وطريق السلخانة شرق زوارة أمس
صورة متداولة للدخان المتصاعد من مكان ضربة جوية في زوارة، 7 يونيو 2023.
alwasat radio

قصفت طائرات مسيرة أمس الأربعاء مواقع شرق مدينة زوارة تبعد 120 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها مواقع بالمدينة لضربات جوية منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «القصف استهدف مواقع لمهربي الوقود في المكمن وطريق السلخانة في ضواحي مدينة زوارة»، لم ينتج عنه «أي خسائر بشرية». في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية بالمدينة.

وفي 25 مايو الماضي أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إطلاق عملية عسكرية في منطقة الساحل الغربي تستهدف «تجارة المخدرات، وتهريب الوقود، وتهريب البشر، والجريمة المنظمة».

مديرية أمن زوارة تطالب المواطنين بالابتعاد عن المناطق المشبوهة
من جانبها، طالبت مديرية أمن زوارة الجمعة الماضية، المواطنين بضرورة «الابتعاد عن الأماكن المشبوهة» التي من الممكن أن تكون هدفا للضربات الجوية.

مديرية أمن زوارة تطالب المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة
الطيران المسير يقصف موقعا في زوارة
- الدبيبة يوضح الأهداف التي قُصفت في الزاوية والساحل الغربي (فيديو)
- حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

وقالت المديرية في «تنبيه وتحذير» نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «نظرا للضربات التي يوجهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية، يطلب من جميع المواطنين الابتعاد عن الأماكن المشبوهة والتي من الممكن أن تكون هدفا لتلك الضربات وذلك حفاظا على سلامتهم».

عمود دخان يتصاعد من موقع قصف شرق زوارة، 7 يونيو 2023، (تصوير: شوقي بن عريبي)
عمود دخان يتصاعد من موقع قصف شرق زوارة، 7 يونيو 2023، (تصوير: شوقي بن عريبي)
عمود دخان يتصاعد من موقع قصف شرق زوارة، 7 يونيو 2023، (تصوير: شوقي بن عريبي)
عمود دخان يتصاعد من موقع قصف شرق زوارة، 7 يونيو 2023، (تصوير: شوقي بن عريبي)
صورة متداولة للدخان المتصاعد من مكان ضربة جوية في زوارة، 7 يونيو 2023.
صورة متداولة للدخان المتصاعد من مكان ضربة جوية في زوارة، 7 يونيو 2023.
صورة متداولة للدخان المتصاعد من مكان ضربة جوية في زوارة، 7 يونيو 2023.
صورة متداولة للدخان المتصاعد من مكان ضربة جوية في زوارة، 7 يونيو 2023.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6

كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6
اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم

اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم
أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا

أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا
تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء

تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء
بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي

بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي
وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)

وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)
الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق

الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق
انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون

انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون
شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ضروري.. ولجنة قريبا للتطوير

شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ...
قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي

قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي
محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب

محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب
نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية

نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية
كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!
شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟

شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط

تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط
المبعوث الأميركي يحذر من «جهود غير محددة» لإحباط الانتخابات في ليبيا

المبعوث الأميركي يحذر من «جهود غير محددة» لإحباط الانتخابات في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)
طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)
مصدر لـ«بوابة الوسط»: قصف مواقع في المكمن وطريق السلخانة شرق زوارة أمس
مصدر لـ«بوابة الوسط»: قصف مواقع في المكمن وطريق السلخانة شرق ...
تاياني: استعادة الوحدة في ليبيا أمر ضروري لتحقيق الاستقرار
تاياني: استعادة الوحدة في ليبيا أمر ضروري لتحقيق الاستقرار
خلال زيارة الدبيبة إيطاليا.. «إيني» تعلن توقيع مذكرة تفاهم في الطاقة مع ليبيا
خلال زيارة الدبيبة إيطاليا.. «إيني» تعلن توقيع مذكرة تفاهم في ...
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور على جثمان الطفلة المفقودة آيات
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور على جثمان الطفلة المفقودة ......
المزيد
استقرار العملات الأجنبية في السوق الموازية
استقرار العملات الأجنبية في السوق الموازية...
الكيلاني تحض على استغلال خبرات المتقاعدين في مشاريع الإعمار
الكيلاني تحض على استغلال خبرات المتقاعدين في مشاريع الإعمار...
«الكهرباء»: استكمال الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس
«الكهرباء»: استكمال الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس...
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار...
خلال زيارة الدبيبة إيطاليا.. «إيني» تعلن توقيع مذكرة تفاهم في الطاقة مع ليبيا
خلال زيارة الدبيبة إيطاليا.. «إيني» تعلن توقيع مذكرة تفاهم ......
المزيد