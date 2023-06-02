مديرية أمن زوارة تطالب المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت مديرية أمن زوارة، عصر اليوم الجمعة، المواطنين بضرورة «الابتعاد عن الأماكن المشبوهة» التي من الممكن أن تكون هدفاً لضربات جوية، تنفذها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بمناطق الساحل الغربي منذ 25 مايو الماضي.

وقالت المديرية في «تنبيه وتحذير» نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «نظراً للضربات التي يوجهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية، يطلب من جميع المواطنين الابتعاد عن الأماكن المشبوهة والتي من الممكن أن تكون هدفا لتلك الضربات وذلك حفاظاً على سلامتهم».

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وقال سكان من زوارة إن الطيران المسيّر قصف أحد المواقع في المدينة ظهر اليوم الجمعة. كما نشرت صفحات ليبية على موقع «فيسبوك» صوراً لعمود دخان يتصاعد من المكان وهو «إيفران فيغر»، فيما لم يصدر بيان بعد من وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بشأن تلك الضربة.

وتستهدف العملية العسكرية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية بمناطق الساحل الغربي أوكار «تجارة المخدرات، وتهريب الوقود، وتهريب البشر، والجريمة المنظمة». وتنقسم العملية إلى مرحلتين: «الأولى الاستهداف بالطيران المسيّر، والثانية القبض على كافة المطلوبين».