«هاليبورتون» الأميركية تتطلع إلى توسيع أعمالها مع شركة سرت

القاهرة - بوابة الوسط

تتطلع شركة «هاليبورتون» للعمليات النفطية إلى توسيع عملياتها مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وذلك بعد بدء الشركة الأميركية استئناف عملياتها في ليبيا، بحسب ما أعلنته شركة سرت اليوم الثلاثاء.

واستقبل رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مصطفى هماد، بمكتبه، وفدًا من شركة هاليبورتون للعمليات النفطية، ضم كلًا من المدير العام لفرع الشركة في ليبيا محمد التليسي، ومدير مكتب بنغازي خالد بالتمر، ومدير مدير قسم اللاندمارك للبرمجيات في الشركة عمران داوود.

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وقالت شركة سرت عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الجانبين عقدا اجتماعًا بحضور عضو مجلس إدارة الشركة للعمليات أحمد المهشهش، جرى خلاله تقديم مختصر لوضع ونشاط شركة «هاليبورتون» في ليبيا وتوقع عودتها لكامل نشاطها مع نهاية السنة عند توقيع عقد إعادة تأهيل حقل الظهرة لشركة الواحة مع شركة إسناد، ومناقشة إمكانية التوسع مع قسم اللاندمارك وتقديم عروض جديدة لبرمجيات الحفر ومراقبة الآبار النفطية.

وأضافت شركة سرت، أن وفد الشركة الأميركية أكد خلال اللقاء تطلع «هاليبورتون» إلى «أن يكون هذا الشكل من العقود هو السائد والبديل عن الأعمال القائمة على قوائم الأسعار»، في إشارة إلى العقد المزمع توقيعه بين الشركة الأميركية وشركة الواحة. بينما أكدت إدارة شركة سرت أنها ستعمل بكل استطاعتها لضمان استمرارية الدفع لكافة ديون الشركات العاملة معها.