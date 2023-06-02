عون والزيداني والحويج يبحثون ملف دعم المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اجتماعاً موسعاً بشأن ملف دعم المحروقات.

وناقش وزير التخطيط محمد الزيداني مع وزيري النفط والغاز محمد عون والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وأعضاء اللجنة المشكّلة لمراجعة دراسات المحروقات السابقة، تقرير الإصلاح التدريجي لدعم المحروقات، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

الاجتماع تناول مقترح نظام بطاقات الوقود الإلكترونية

وتناول الاجتماع رؤية وزارة التخطيط للإصلاح الجزئي لدعم المحروقات، وتأثير الرفع الكلي لدعم المحروقات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وأهمية استخدام نظام بطاقات الوقود الإلكترونية لتخصيص حصص محددة من المحروقات للمواطنين بالسعر المدعوم.

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وبحث الاجتماع توصيات اللجنة لنجاح استراتيجية إصلاح الدعم، وأهمية تصميم برنامج وطني لشبكة الحماية الاجتماعية، لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

الحويج خلال مشاركته في الاجتماع.