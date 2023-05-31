السفارة الليبية تبحث عودة الشركات الصينية للعمل بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت السفارة الليبية بالصين عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، والمشاركة في إعادة الإعمار وتنمية البنية التحتية بمختلف القطاعات، ومنها الاتصالات وتقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس قسم الشؤون القنصلية بسفارة ليبيا لدى الصين أحمد راشد مع نائب المدير العام للعمليات الدولية بشركة ZTE للاتصالات العالمية والتكنولوجيا بالصين، بحضور مساعد الملحق التجاري نجيب ضو، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

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أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري، وتسهيل حركات أصحاب الأعمال والشركات العاملة في كلا البلدين.