رئيس أركان الدفاع الإيطالي يوضح متطلبات حماية حقوق الإنسان في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث رئيس أركان الدفاع الإيطالي، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، في جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ في روما، اليوم الثلاثاء، عن المتطلبات الأساسية لتحسين حقوق الإنسان في ليبيا.

وقال دراغون في البرلمان إن «التهدئة وإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا من المتطلبات الأساسية لتحسين وضعية حقوق الإنسان في البلاد»، مؤكدًا «تواصل الحوار مع كلا الجانبين»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

- هيئة أركان الدفاع الإيطالية تنفي زيادة عناصر بعثتها العسكرية في ليبيا

وشدد رئيس أركان الدفاع الإيطالي خلال حديثه على ضرورة «إعادة توحيد المؤسسات وتقوية الجزء المؤسسي من البلد»، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساهمة أكبر في هذا الشأن.

ورأى دراغون أنه «إذا تحققت التهدئة في ليبيا ونُزع سلاح الميليشيات، إذا نزعنا فتيل كل هذا، لا يمكن لوضعية حقوق الإنسان إلا أن تتحسن».