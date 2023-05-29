فتح باب تسجيل الناخبين في بلدية العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الإثنين، إجراء انتخابات بلدية العجيلات، وفتح باب تسجيل الناخبين بها.

وقالت اللجنة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، للراغبين بالمشاركة في العملية الانتخابية إن تسجيل الناخبين يتم تقنيًا بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني، ورقم المركز الانتخابي، مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطني لمالك رقم الهاتف.

- إعلان نِسب المشاركة في انتخابات بلديتي زوارة ودرج

وأمس الأحد، أعلنت اللجنة المركزية النتائج المبدئية لانتخاب المجلسين البلديين زوارة ودرج، التي أجريت السبت 27 مايو الجاري، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي زوارة 66.6% من إجمالي المسجلين بسجل الناخبين، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخاب المجلس البلدي درج 74.9% من إجمالي المسجلين بسجل الناخبين في البلدية.