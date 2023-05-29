  • Alwasat News
Atwasat

القطراني يبحث مع وفد أعيان العبيدات سبل الخروج من «الانسداد السياسي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 04:28 مساء
القطراني يبحث مع وفد أعيان العبيدات سبل الخروج من «الانسداد السياسي»
نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب حسين القطراني ووفد من أعيان ومشايخ قبيلة العبيدات، 29 مايو 2023. (صفحة الحكومة)
alwasat radio

ناقش نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب حسين القطراني مع وفد من أعيان ومشايخ قبيلة العبيدات «مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد للخروج من الانسداد السياسي والوصول للانتخابات لتحقيق الاستقرار».

صعوبات أمام المواطنين في المنطقة الشرقية
وبحث القطراني، بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، مع وفد الأعيان «سبل معالجة الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين، في المنطقة الشرقية». وأكد القطراني «حرص الحكومة على حل المختنقات بالمنطقة الشرقية والإسهام في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين».

- القطراني يؤكد دعم حكومة الوحدة عمل برنامج الأغذية العالمي في ليبيا 
- حماد يباشر مهام عمله على رأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب
- في خطاب إلى «النواب».. باشاغا يكلف القطراني تسيير مهام الحكومة المكلفة من البرلمان

ويوم 17 مايو الجاري، باشر وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب أسامة حماد، مهام عمله على رأس الحكومة، وذلك بعد يوم من تكليفه من قبل مجلس النواب الذي أوقف رئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد

الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد
تمرين محاكاة ليبي بعد انتشار حالات شلل الأطفال في تشاد والنيجر

تمرين محاكاة ليبي بعد انتشار حالات شلل الأطفال في تشاد والنيجر
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو وصور)

فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو ...
الأمم المتحدة تحث على اهتمام عاجل بسكان السودان وهايتي ومنطقة الساحل على صعيد الجوع

الأمم المتحدة تحث على اهتمام عاجل بسكان السودان وهايتي ومنطقة الساحل على صعيد ...
قمم الجبال تتحول إلى سلال قمامة لأطنان من النفايات البلاستيكية

قمم الجبال تتحول إلى سلال قمامة لأطنان من النفايات البلاستيكية
مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر

مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر
فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
«الإسعاف» يعلن تضرر إحدى سياراته وإصابة مواطن جراء الاشتباكات في طرابلس

«الإسعاف» يعلن تضرر إحدى سياراته وإصابة مواطن جراء الاشتباكات في طرابلس
غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء

غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية

أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
اقترحها الكوني.. منتدى نواكشوط يعتمد خارطة جيوسياسية جديدة «صحراء واحدة»

اقترحها الكوني.. منتدى نواكشوط يعتمد خارطة جيوسياسية جديدة «صحراء واحدة»
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول وحكومات

إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول ...
جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته

جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته
بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله

بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله
حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم

حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم
القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في المهرجان

القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في ...
عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين

عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدفيديف ينشر صورة كاريكاتورية «ساخرة» تضمنت ليبيا.. ما علاقتها بأوكرانيا؟
مدفيديف ينشر صورة كاريكاتورية «ساخرة» تضمنت ليبيا.. ما علاقتها ...
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة للصحفيين
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة ...
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية (الإثنين 29 مايو 2023)
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية (الإثنين 29 مايو ...
حفتر يستقبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا
حفتر يستقبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا
بالصور.. معدات ألمانية لمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة
بالصور.. معدات ألمانية لمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
المزيد
المنفي يبحث دور قبيلة العبيدات في مشروع المصالحة الوطنية
المنفي يبحث دور قبيلة العبيدات في مشروع المصالحة الوطنية...
القطراني يبحث مع وفد أعيان العبيدات سبل الخروج من «الانسداد السياسي»
القطراني يبحث مع وفد أعيان العبيدات سبل الخروج من «الانسداد ......
رئيس النيجر يدعو المنفي لحضور مؤتمر رؤساء دول وحكومات الساحل والصحراء
رئيس النيجر يدعو المنفي لحضور مؤتمر رؤساء دول وحكومات الساحل......
بالصور.. معدات ألمانية لمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة
بالصور.. معدات ألمانية لمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة...
حفتر يستقبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا
حفتر يستقبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا...
المزيد