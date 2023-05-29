القطراني يبحث مع وفد أعيان العبيدات سبل الخروج من «الانسداد السياسي»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب حسين القطراني مع وفد من أعيان ومشايخ قبيلة العبيدات «مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد للخروج من الانسداد السياسي والوصول للانتخابات لتحقيق الاستقرار».

صعوبات أمام المواطنين في المنطقة الشرقية

وبحث القطراني، بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، مع وفد الأعيان «سبل معالجة الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين، في المنطقة الشرقية». وأكد القطراني «حرص الحكومة على حل المختنقات بالمنطقة الشرقية والإسهام في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين».

- القطراني يؤكد دعم حكومة الوحدة عمل برنامج الأغذية العالمي في ليبيا

- حماد يباشر مهام عمله على رأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب

- في خطاب إلى «النواب».. باشاغا يكلف القطراني تسيير مهام الحكومة المكلفة من البرلمان

ويوم 17 مايو الجاري، باشر وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب أسامة حماد، مهام عمله على رأس الحكومة، وذلك بعد يوم من تكليفه من قبل مجلس النواب الذي أوقف رئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.