في خطاب إلى «النواب».. باشاغا يكلف القطراني تسيير مهام الحكومة المكلفة من البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط

كلف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا نائبه علي فرج القطراني تسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.

جاء ذلك في خطاب إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب بتاريخ أمس الإثنين، منشور على صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يوضح الخطاب سبب تكليف القطراني هذه المهمة.

ونص الخطاب على: «نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء تسيير مهام مجلس الوزراء بالحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء».

محاولات إقالة باشاغا

يشار إلى أن برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV) في حلقته أمس الإثنين سلط الضوء على محاولات مجلس النواب إقالة باشاغا، وتداعيات هذه الخطوة في حال إقرارها.

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وتحدث عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال المجلس، وهو الأمر الذي فاجأ عددا من الأعضاء، لافتًا إلى أن الأخير «لا يمتلك أي أذرع» لتنفيذ مهامه، وثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.

وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن باشاغا لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين، لافتا إلى أن باشاغا تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بـ«مزاجية» و«صرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالاً لم نعرف عنها شيئًا، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء».