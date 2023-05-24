القطراني يؤكد دعم حكومة الوحدة عمل برنامج الأغذية العالمي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع مديرة برنامج الأغذية العالمي لدى ليبيا، ميساء المغربي، دعم الحكومة عمل البرنامج الأممي لدى ليبيا.

واستعرض القطراني مع مديرة برنامج الأغذية العالمي لدى ليبيا، مراحل تطور عمل البرنامج بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة سبل مساعدة شريحة الفلاحين والمزارعين بتوفير البذور والأسمدة والمعدات والمبيدات، لضمان الأمن الغذائي في ليبيا، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

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كما أكد القطراني خلال اللقاء دعم حكومة الوحدة الوطنية واستعدادها للعمل على تذليل كل الصعوبات والعراقيل، لإنجاح عمل برنامج الأغذية العالمي وتنفيذه في جميع المناطق ليبيا.