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القطراني يؤكد دعم حكومة الوحدة عمل برنامج الأغذية العالمي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 03:37 مساء
القطراني يؤكد دعم حكومة الوحدة عمل برنامج الأغذية العالمي في ليبيا
لقاء القطراني مع مديرة برنامج الأغذية العالمي لدى ليبيا، ميساء المغربي، الأربعاء 24 مايو 2023. (حكومتنا)
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أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع مديرة برنامج الأغذية العالمي لدى ليبيا، ميساء المغربي، دعم الحكومة عمل البرنامج الأممي لدى ليبيا.

واستعرض القطراني مع مديرة برنامج الأغذية العالمي لدى ليبيا، مراحل تطور عمل البرنامج بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة سبل مساعدة شريحة الفلاحين والمزارعين بتوفير البذور والأسمدة والمعدات والمبيدات، لضمان الأمن الغذائي في ليبيا، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

- القطراني يضم 137 مشروعًا لجهاز المشاريع الزراعية والحيوانية
- القطراني يشارك في اجتماعات محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بروما

كما أكد القطراني خلال اللقاء دعم حكومة الوحدة الوطنية واستعدادها للعمل على تذليل كل الصعوبات والعراقيل، لإنجاح عمل برنامج الأغذية العالمي وتنفيذه في جميع المناطق ليبيا.

أول مشروع لبرنامج الأغذية العالمي جنوب ليبيا
وأشارت منصة «حكومتنا» إلى انطلاق أول مشروع لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة فزان جنوب ليبيا، الذي يضم خمس بلديات، وجرى من خلاله حصر 4 آلاف مزرعة وتجميع بياناتها عن المحاصيل الزراعية والتربة والمياه والمشاكل والصعوبات التي تواجهها، تمهيدًا لمساعدتها بالتعاون مع الوزارة.

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