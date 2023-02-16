القطراني يشارك في اجتماعات محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بروما

القاهرة - بوابة الوسط

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف، حسين القطراني في اجتماعات الدورة الـ46 لمحافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التي افتتحت أعمالها بمقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» بالعاصمة الإيطالية روما.

وبحث القطراني مع عدد من الوفود المشاركة سبل تطوير العلاقات بين ليبيا وباقي دول العالم خصوصا فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتقريب الفجوة بين العرض والطلب، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وعقب الاجتماع، زار القطراني مقر البعثة الليبية بمنظمة «الفاو» للاطمئنان على سير العمل وحث العاملين لبذل المزيد من الجهد والعطاء.