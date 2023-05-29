أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، اليوم الإثنين، إن أغلب الضربات الجوية التي استهدفت منطقتي أبوصرة والماية في مدينة الزاوية وغيرها في المنطقة الغربية منذ الخميس الماضي «جاءت كتصفية حسابات سياسية»، مطالبا النائب العام بفتح باب التحقيق، وذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين.



وطالب أبوزريبة مجلس النواب «بمخاطبة البرلمان التركي لطلب استيضاح بشأن الطيران المسير، وما إذ كانت هذه الطائرات استعارة أم بيع وشراء بين الجانبين التركي والليبي». وأوضح «في كلتا الحالتين نحن أمام مشكلة، في الحالة الأولى جرائم ضد الإنسانية، والحالة الثانية اختراق لقرار مجلس الأمن حول حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا».

قصف الزاوية في جلسة النواب

وانطلقت في وقت سابق أعمال جلسة مجلس النواب بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. وتركز كلمات النواب في الجلسة على تداعيات الهجوم الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية في الساحل الغربي الخميس الماضي، ضد ما تقول إنها عمليات تهريب واتجار بالبشر في مدينة الزاوية.

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ومنذ انطلاق العملية الخميس الماضي، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أو وزارة الدفاع أي بيانات بشأن عمليات القصف الجوي في منطقة الساحل الغربي، التي استهدفت عدة مواقع في مدينة الزاوية والمناطق المجاورة من بينها منزل النائب علي أبوزريبة.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها الصادر قبل ثلاثة أيام إن القصف الجوي يأتي ضمن عملية عسكرية تستهدف أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، وستستمر حتى تحقيق أهدافها».