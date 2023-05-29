  • Alwasat News
Atwasat

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 02:43 مساء
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق
النائب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة خلال جلسة مجلس النواب، 29 مايو 2023. (لقطة مثتبة من تسجيل مصور)
alwasat radio

قال النائب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، اليوم الإثنين، إن أغلب الضربات الجوية التي استهدفت منطقتي أبوصرة والماية في مدينة الزاوية وغيرها في المنطقة الغربية منذ الخميس الماضي «جاءت كتصفية حسابات سياسية»، مطالبا النائب العام بفتح باب التحقيق، وذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين.

وطالب أبوزريبة مجلس النواب «بمخاطبة البرلمان التركي لطلب استيضاح بشأن الطيران المسير، وما إذ كانت هذه الطائرات استعارة أم بيع وشراء بين الجانبين التركي والليبي». وأوضح «في كلتا الحالتين نحن أمام مشكلة، في الحالة الأولى جرائم ضد الإنسانية، والحالة الثانية اختراق لقرار مجلس الأمن حول حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا».

قصف الزاوية في جلسة النواب
وانطلقت في وقت سابق أعمال جلسة مجلس النواب بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. وتركز كلمات النواب في الجلسة على تداعيات الهجوم الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية في الساحل الغربي الخميس الماضي، ضد ما تقول إنها عمليات تهريب واتجار بالبشر في مدينة الزاوية.

- شاهد: جلسة النواب تبحث تداعيات هجوم الزاوية 
- قصف جديد لموقع بميناء الماية قرب الزاوية (صور)
- المشري: تهريب الوقود في الزاوية يجري في غياب الدولة أو رضاها.. وتأمين المدينة ليس من اختصاص الدبيبة

ومنذ انطلاق العملية الخميس الماضي، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أو وزارة الدفاع أي بيانات بشأن عمليات القصف الجوي في منطقة الساحل الغربي، التي استهدفت عدة مواقع في مدينة الزاوية والمناطق المجاورة من بينها منزل النائب علي أبوزريبة.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها الصادر قبل ثلاثة أيام إن القصف الجوي يأتي ضمن عملية عسكرية تستهدف أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، وستستمر حتى تحقيق أهدافها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد

الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد
تمرين محاكاة ليبي بعد انتشار حالات شلل الأطفال في تشاد والنيجر

تمرين محاكاة ليبي بعد انتشار حالات شلل الأطفال في تشاد والنيجر
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو وصور)

فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو ...
الأمم المتحدة تحث على اهتمام عاجل بسكان السودان وهايتي ومنطقة الساحل على صعيد الجوع

الأمم المتحدة تحث على اهتمام عاجل بسكان السودان وهايتي ومنطقة الساحل على صعيد ...
قمم الجبال تتحول إلى سلال قمامة لأطنان من النفايات البلاستيكية

قمم الجبال تتحول إلى سلال قمامة لأطنان من النفايات البلاستيكية
مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر

مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر
فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
«الإسعاف» يعلن تضرر إحدى سياراته وإصابة مواطن جراء الاشتباكات في طرابلس

«الإسعاف» يعلن تضرر إحدى سياراته وإصابة مواطن جراء الاشتباكات في طرابلس
غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء

غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية

أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
اقترحها الكوني.. منتدى نواكشوط يعتمد خارطة جيوسياسية جديدة «صحراء واحدة»

اقترحها الكوني.. منتدى نواكشوط يعتمد خارطة جيوسياسية جديدة «صحراء واحدة»
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول وحكومات

إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول ...
جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته

جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته
بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله

بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله
حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم

حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم
القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في المهرجان

القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في ...
عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين

عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أعضاء في «5+5» يطلعون الدبيبة على نتائج اجتماع مجموعة العمل الأمني
أعضاء في «5+5» يطلعون الدبيبة على نتائج اجتماع مجموعة العمل ...
مدفيديف ينشر صورة كاريكاتورية «ساخرة» تضمنت ليبيا.. ما علاقتها بأوكرانيا؟
مدفيديف ينشر صورة كاريكاتورية «ساخرة» تضمنت ليبيا.. ما علاقتها ...
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة للصحفيين
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة ...
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية (الإثنين 29 مايو 2023)
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية (الإثنين 29 مايو ...
حفتر يستقبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا
حفتر يستقبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
المزيد
القطراني يبحث مع وفد أعيان العبيدات سبل الخروج من «الانسداد السياسي»
القطراني يبحث مع وفد أعيان العبيدات سبل الخروج من «الانسداد ......
رئيس النيجر يدعو المنفي لحضور مؤتمر رؤساء دول وحكومات الساحل والصحراء
رئيس النيجر يدعو المنفي لحضور مؤتمر رؤساء دول وحكومات الساحل......
بالصور.. معدات ألمانية لمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة
بالصور.. معدات ألمانية لمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة...
حفتر يستقبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا
حفتر يستقبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا...
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية (الإثنين 29 مايو 2023)
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية (الإثنين 29 ......
المزيد