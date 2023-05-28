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قصف جديد لموقع بميناء الماية قرب الزاوية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 10:31 مساء
قصف جديد لموقع بميناء الماية قرب الزاوية (صور)
صور متداولة لآثار قصف على ميناء الماية، الأحد 28 مايو 2023 (فيسبوك)
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تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الأحد، صورًا ومقطعًا مصورًا يظهر آثار قصفٍ جديدٍ على موقع في ميناء المياة قرب مدينة الزاوية، في وقت تشهد المدينة عملية عسكرية تنفذها حكومة الوحدة الوطنية منذ الخميس الماضي.

في الأثناء، أعلن عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إصابة ابن أخيه محمد عدنان أبوزريبة؛ نتيجة القصف بمنطقة الماية.

أبوزريبة: «الحرب بيننا لن تتوقف»
وقدم أبوزريبة، في منشور آخر، تعازيه لأسر الضحايا «ضد الحكومة الفاقدة للشرعية» في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية التي توعدها باستمرار الحرب بالقول «الحرب بيننا لن تتوقف».

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وأفاد نشطاء وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل شابين هما «محمد العجانة الشتيوي (آمر سرية)»، و«سامي القديري (من منطقة ورشفانة)»، وإصابة كل من «محمد الفيتوري» و«عبدالعظيم الحطاب» من منطقة أبوصرة، إثر القصف في منطقة الماية مساء اليوم.

لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أو وزارة الدفاع أي بيانات بشأن عمليات القصف الجوي، التي بدأت يوم الخميس الماضي في منطقة الساحل الغربي واستهدفت عدة مواقع في مدينة الزواية والمناطق المجاورة.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها الصادر قبل ثلاثة أيام إن القصف الجوي يأتي علي أبوزريبةضمن عملية عسكرية تستهدف أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، ستستمر حتى تحقيق أهدافها».

صور متداولة لآثار قصف على ميناء الماية، الأحد 28 مايو 2023 (فيسبوك)
صور متداولة لآثار قصف على ميناء الماية، الأحد 28 مايو 2023 (فيسبوك)
صور متداولة لآثار قصف على ميناء الماية، الأحد 28 مايو 2023 (فيسبوك)
صور متداولة لآثار قصف على ميناء الماية، الأحد 28 مايو 2023 (فيسبوك)
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