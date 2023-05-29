شاهد: جلسة النواب تبحث تداعيات هجوم الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت منذ قليل أعمال جلسة مجلس النواب بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وتركز كلمات النواب في الجلسة على تداعيات الهجوم الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية في الساحل الغربي الخميس الماضي، ضد ما تقول إنها عمليات تهريب وإتجار بالبشر في مدينة الزاوية.

قصف الزاوية.. بيان واحد

ومنذ انطلاق العملية الخميس الماضي، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أو وزارة الدفاع أي بيانات بشأن عمليات القصف الجوي في منطقة الساحل الغربي، التي استهدفت عدة مواقع في مدينة الزاوية والمناطق المجاورة من بينها منزل النائب علي أبوزريبة.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها الصادر قبل ثلاثة أيام إن القصف الجوي يأتي ضمن عملية عسكرية تستهدف أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، وستستمر حتى تحقيق أهدافها».