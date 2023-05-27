  • Alwasat News
Atwasat

باحث أوروبي: تواطؤ ومسؤولية غير مباشرة لبروكسل في «الجرائم ضد الإنسانية» بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 06:35 مساء
باحث أوروبي: تواطؤ ومسؤولية غير مباشرة لبروكسل في «الجرائم ضد الإنسانية» بليبيا
مهاجرون أفارقة في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال الباحث في مركز دراسات السياسة الأوروبية، سيرجيو كاريرا إن التواطؤ بين بروكسل وإيطاليا في «الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا» لم يهيمن بعد على النقاش العام بين دوائر الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كاريرا، الباحث في المركز الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له: «لا يزال هناك نقص في الرغبة في الاعتراف بالمسؤولية غير المباشرة للاتحاد الأوروبي عن الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا».

تقصير إيطالي وأوروبي في حماية المهاجرين
وفي حديثه إلى موقع «يوروبسرفر» البلجيكي اليوم السبت، أضاف كاريرا، إن عدم الاستعداد لهذا الاعتراف يمتد إلى مسؤولية إيطاليا المباشرة عن الجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى إدراك الاتحاد الأوروبي منذ سنوات أنه من المستحيل حماية حقوق الإنسان بمجرد اعتراض خفر السواحل الليبي الأشخاص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

وأعدّ الباحث كاريرا دراسة للبرلمان الأوروبي حول الهجرة وتمويل بروكسل لخفر السواحل الليبي

اعتراض 25 ألف شخص وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022
وحسب الموقع البلجيكي، فقد جرى اعتراض ما يقرب من 25 ألف شخص وإعادتهم العام الماضي، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة. وبمجرد عودتهم يواجه الكثير منهم سوء المعاملة والاغتصاب والتعذيب وحتى الاسترقاق.

- «تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة
- خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح المجال أمامها
- «تقصي الحقائق» توثق ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.. وتحض على محاسبة مرتكبيها

وفي العام 2017، ساعد الاتحاد الأوروبي في تمويل منطقة البحث والإنقاذ في ليبيا على الرغم من إبلاغ وكالات الأمم المتحدة بأنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق الناس في البلاد. وقال كاريرا «على الرغم من هذه المعرفة، قررت اللجنة مواصلة التمويل».

مطالب بإعادة النظر في التمويل المقدم إلى خفر السواحل الليبي
واستلزم هذا التمويل أكثر من 46 مليون يورو في يوليو 2017، تلاها 45 مليون يورو إضافية في 2018. وأضاف الباحث الأوروبي، أن التواطؤ بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ترسّخ بشكل أكبر بعد تسليم زوارق ممولة من الاتحاد في فبراير الماضي إلى خفر السواحل الليبي. وحضرت بمناسبة الحدث وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

وقال محقق الأمم المتحدة بالبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تشالوكا بياني في مارس الماضي، إن مساعدة الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة وخفر السواحل الليبية ساعد أو حرّض على ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية. كما دعا محققو الأمم المتحدة إلى المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب المتفشّي.

من جانبها تقول المفوضية الأوروبية إن هدفها هو المساعدة في تحسين أوضاع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة

«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا

قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية
نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا

إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات ...
الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال

الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حفتر يستقبل باتيلي في بنغازي
حفتر يستقبل باتيلي في بنغازي
العابد يبحث آلية تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية في ليبيا
العابد يبحث آلية تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية في ليبيا
الهدف 160 ألف دينار.. كيف سقط طفلان ليبيان في فخ نصابي «ببجي»؟
الهدف 160 ألف دينار.. كيف سقط طفلان ليبيان في فخ نصابي «ببجي»؟
باحث أوروبي: تواطؤ ومسؤولية غير مباشرة لبروكسل في «الجرائم ضد الإنسانية» بليبيا
باحث أوروبي: تواطؤ ومسؤولية غير مباشرة لبروكسل في «الجرائم ضد ...
وكيل ديوان المحاسبة يجتمع مع مسؤول بالوكالة الأميركية للتنمية بحضور فريق «إدارة المال العام»
وكيل ديوان المحاسبة يجتمع مع مسؤول بالوكالة الأميركية للتنمية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
المزيد
باتيلي: ناقشت مع حفتر توفير بيئة آمنة للانتخابات في 2023
باتيلي: ناقشت مع حفتر توفير بيئة آمنة للانتخابات في 2023...
الأمم المتحدة: احتجاز أطفال في ليبيا بسبب صلات مزعومة لهم بجماعات مسلحة
الأمم المتحدة: احتجاز أطفال في ليبيا بسبب صلات مزعومة لهم ......
إعلان نِسب المشاركة في انتخابات بلديتي زوارة ودرج
إعلان نِسب المشاركة في انتخابات بلديتي زوارة ودرج...
وكيل ديوان المحاسبة يجتمع مع مسؤول بالوكالة الأميركية للتنمية بحضور فريق «إدارة المال العام»
وكيل ديوان المحاسبة يجتمع مع مسؤول بالوكالة الأميركية ......
باحث أوروبي: تواطؤ ومسؤولية غير مباشرة لبروكسل في «الجرائم ضد الإنسانية» بليبيا
باحث أوروبي: تواطؤ ومسؤولية غير مباشرة لبروكسل في «الجرائم ......
المزيد