  • Alwasat News
Atwasat

العابد يبحث آلية تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 04:41 مساء
العابد يبحث آلية تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية في ليبيا
وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا في لقاء مع ائتلاف شركات مصرية بالقاهرة، 26 مايو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

قالت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الوزير علي العابد الرضا تابع خلال لقاء مع ائتلاف شركات مصرية الإجراءات المتّبعة بشأن استقدام اليد العاملة المنفّذة للمشروعات التي ينفذها الائتلاف بعد تسلّم بعض مواقع الأعمال في ليبيا مؤخراً، وآلية تسهيل إجراءات العمالة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء العابد الرضا، أمس الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، مع ممثلي ائتلاف الشركات المصرية من شركات «أوراسكوم وحسن علام روّاد الهندسة الحديثة، ونيوم للتطوير العقاري»، وفق بيان صادر عن الوزارة. وعلى هامش اللقاء، قدم ائتلاف الشركات المصرية عرضاً مرئياً حول توضيح خطة عملها وآلية تنقل العمالة إلى ليبيا.

مشروع الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس
وفي 12 مارس الماضي، تسلّم ائتلاف الشركات المصرية مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق. وخلال لقاء مع ممثلي الائتلاف وقتها، أعرب الدبيبة عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، معتبراً أن الاقتصاد يمكنه تقريب المسافات بين البلدين.

- حكومة الدبيبة تبحث انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية 
- ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
- الدبيبة: نعتز بالتعاون مع مصر والاقتصاد يمكنه تقريب المسافات
- الكبير يبحث تسهيل عودة الشركات المصرية للعمل في ليبيا

وفي 18 مايو الجاري، ناقش وفد مصري رفيع المستوى ومسؤولون من جهاز المخابرات المصرية، مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية بعد تسلّم مواقع الأعمال، وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقارّ الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية، حسب بيان حكومي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة

«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا

قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية
نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا

إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات ...
الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال

الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. استئناف الرحلات في مطار مصراتة الدولي
بالصور.. استئناف الرحلات في مطار مصراتة الدولي
ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 27 مايو 2023)
ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 27 مايو ...
إعلان أحدث نسبة مشاركة بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج
إعلان أحدث نسبة مشاركة بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج
«حراك الزاوية» يطالب بمحاربة الجريمة دون تصفية حسابات سياسية (فيديو)
«حراك الزاوية» يطالب بمحاربة الجريمة دون تصفية حسابات سياسية ...
شهود عيان: قصف جديد لمواقع في الزاوية (فيديو)
شهود عيان: قصف جديد لمواقع في الزاوية (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة...
المزيد
الهدف 160 ألف دينار.. كيف سقط طفلان ليبيان في فخ نصابي «ببجي»؟
الهدف 160 ألف دينار.. كيف سقط طفلان ليبيان في فخ نصابي ......
العابد يبحث آلية تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية في ليبيا
العابد يبحث آلية تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية في ......
حفتر يستقبل باتيلي في بنغازي
حفتر يستقبل باتيلي في بنغازي...
شهود عيان: قصف جديد لمواقع في الزاوية (فيديو)
شهود عيان: قصف جديد لمواقع في الزاوية (فيديو)...
«حراك الزاوية» يطالب بمحاربة الجريمة دون تصفية حسابات سياسية (فيديو)
«حراك الزاوية» يطالب بمحاربة الجريمة دون تصفية حسابات سياسية......
المزيد