العابد يبحث آلية تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الوزير علي العابد الرضا تابع خلال لقاء مع ائتلاف شركات مصرية الإجراءات المتّبعة بشأن استقدام اليد العاملة المنفّذة للمشروعات التي ينفذها الائتلاف بعد تسلّم بعض مواقع الأعمال في ليبيا مؤخراً، وآلية تسهيل إجراءات العمالة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء العابد الرضا، أمس الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، مع ممثلي ائتلاف الشركات المصرية من شركات «أوراسكوم وحسن علام روّاد الهندسة الحديثة، ونيوم للتطوير العقاري»، وفق بيان صادر عن الوزارة. وعلى هامش اللقاء، قدم ائتلاف الشركات المصرية عرضاً مرئياً حول توضيح خطة عملها وآلية تنقل العمالة إلى ليبيا.

مشروع الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس

وفي 12 مارس الماضي، تسلّم ائتلاف الشركات المصرية مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق. وخلال لقاء مع ممثلي الائتلاف وقتها، أعرب الدبيبة عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، معتبراً أن الاقتصاد يمكنه تقريب المسافات بين البلدين.

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وفي 18 مايو الجاري، ناقش وفد مصري رفيع المستوى ومسؤولون من جهاز المخابرات المصرية، مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية بعد تسلّم مواقع الأعمال، وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقارّ الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية، حسب بيان حكومي.