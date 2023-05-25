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الزني يدعو إلى إعادة النظر في الميثاق والمؤسسات الشبابية الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 08:11 مساء
الزني يدعو إلى إعادة النظر في الميثاق والمؤسسات الشبابية الأفريقية
لقاء الزني مع مبعوثة الاتحاد الأفريقي للشباب في أديس أبابا، الخميس 25 مايو 2023. (حكومتنا)
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دعا وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، إلى ضرورة «إعادة النظر في ميثاق شباب أفريقيا والمؤسسات الشبابية الأفريقية وكيفية تأطيرها تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي» وفق منصة «حكومتنا».

جاءت دعوة الزني خلال اجتماعه اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع مبعوثة الاتحاد الأفريقي للشباب شيدو كليوباترا مبيمبا.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الزني بحث مع مبعوثة الاتحاد الأفريقي للشباب عددًا من القضايا المشتركة بين قطاع الشباب في ليبيا والاتحاد الأفريقي، مؤكدًا دعمه للجهود المبذولة من قبل المبعوث الأفريقي ودعم ليبيا للمسائل العالقة بالاتحاد في الشأن الشبابي.

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الزني يدعوة مبعوثة الاتحاد الأفريقي للشباب إلى زيارة ليبيا
ودعا الزني خلال اللقاء مبعوثة الاتحاد الأفريقي للشباب إلى زيارة ليبيا، والاطلاع على الإنجازات التنموية لقطاع الشباب التي حققتها وزارة الشباب في ظل حكومة الوحدة الوطنية خلال العامين الماضيين.

وأضافت منصة «حكومتنا» أن مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب شيدو كليوباترا مبيمبا، رحبت بمشاركة ليبيا في الاجتماعات الوزارية والخبراء لقطاع الشباب في برامج الاتحاد الأفريقي، معربة عن تقديرها وامتنانها لهذه المشاركة.

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